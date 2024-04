Jadwal Liga 1 Dilanjut Lagi 15 April 2024: Simak Siaran Langsung Pekan Ke-31, Klasemen, dan Top Skornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga 1 2023-2024 akhirnya dilanjutkan lagi. Sempat diputuskan untuk dihentikan hingga 3 Mei, liga akhirnya diputuskan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) akan dilanjutkan pada 15 April.

Direktur Utama LIB, Ferry Paulus, menyatakan, putusan untuk melanjutkan kompetisi adalah hasil pertemuan dengan para pemilik klub. "Kami mencari win-win solution untuk semua pihak. Akhirnya kami memutuskan bahwa pekan ke-31 BRI Liga 1 2023/24 akan kembali bergulir pada 15 April 2024,” ujar dia dalam keterangan tertulis.

Tanggal itu dipilih dari beberapa alternatif yang muncul. "Setelah semua memahami dan mempertimbangkan segala situasi, kondisi serta kesiapan klub yang tidak bagus jika lama menunggu dan harus istirahat, maka kami memutuskan kompetisi berlanjut pada 15 April 2024,” kata dia.

Sebelumnya, PT LIB bersama PSSI memutuskan untuk menunda kelanjutan Liga 1 dengan dasar kepentingan tim nasional U-23 yang akan berkompetisi di Piala Asia U-23, pada 15 April sampai 3 Mei. Keputusan penghentian yang dilakukan secara mendadak sempat membuat beberapa klub kecewa, terutama karena mereka berpotensi menderita kerugian finansial akibat jadwal kompetisi yang molor.

Peta Persaingan Terkini

Kompetisi Liga 1 2023/2024 musim reguler telah memainkan 30 pekan pertandingan. Artinya hanya tinggal menyisakan empat pekan lagi sebelum memasuki fase championship series.

Borneo FC menjadi satu-satunya klub yang telah memastikan lolos ke championship series, sedangkan tiga tiket lainnya masih diperebutkan Persib Bandung, Bali United, Madura United, PSIS Semarang, dan Persik Kediri.

Di papan bawah, satu tim sudah terdegradasi ke Liga 2, yakni Persikabo 1973. Masih ada dua tim yang akan turun kasta, yang mengancam Bhayangkara FC, Arema FC, Persita Tangerang, dan PSS Sleman.

Jadwal Pekan Ke-31

Jadwal Liga 1 pekan ke-31 akan menampilkan sejumlah laga menarik. Persib Bandung akan bermain paling awal, di kandang Persita, pada 15 April.

Laga menarik lainnya antara lain Persija Jakarta vs Persis Solo, Persebaya Surabaya vs Dewa United, PSM Makassar vs PSIS Semarang, dan Persikabo 1973 vs Bali United.

Inilah jadwal siaran langsungnya:

Senin, 15 April 2024

15.00 Persita Tangerangvs Persib Bandung (Indosiar, Vidio)

15.00 PSS Sleman vs Arema FC (Vidio)

19.00 Persikabo 1973 vs Bali United (Vidio)

Selasa, 16 April 2024

15.00 Persebaya Surabaya vs Dewa United (Indosiar)

19.00 Bhayangkara FC vs Persik Kediri (Vidio)

19.00 PSM Makassar vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio).

Rabu, 17 April 2024

15.00 Borneo FC vs Madura United (Vidio)

19.00 Rans Nusantara FC vs Barito Putera (Vidio)

19.00 Persija Jakarta vs Persis Solo (Indosiar, Vidio).