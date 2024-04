Jadwal dan Prediksi AS Roma vs Lazio dalam Derby della Capital Liga Italia Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel AS Roma vs Lazio dalam laga bertajuk Derby della Capital akan tersaji pada pekan ke-31 Liga Italia Serie A musim 2023-2024. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Olimpico pada Sabtu, 6 April 2024 pada pukul 23.00 WIB.

Derby della Capitale merupakan duel penuh gengsi dua tim terbesar ibu kota Italia antara AS Roma vs Lazio. Selain ingin menjadi yang terbaik di Kota Roma, AS Roma dan Lazio kini sedang berusaha menjaga peluang untuk bisa tetap finis di zona kompetisi Eropa akhir musim ini.

AS Roma, saat ini, berada di peringkat kelima dengan koleksi 52 poin dari 30 pertandingan di Liga Italia. I Giallorossi tertinggal lima poin dari Bologna (57) yang duduk di peringkat keempat, serta unggul dua poin dari Atalanta (50) di peringkat keenam yang baru tampil 29 kali.

Konsistensi akan membawa AS Roma tetap berpeluang finis di posisi lima besar, dan tak menutup kemungkinan mereka menembus empat besar. Tercatat dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, AS Roma meraih dua kemenangan, dua kali imbang, dan sekali kalah.

Laga ini juga akan menjadi ujian bagi Lazio, yang mengincar finis di zona kompetisi Eropa. Lazio berada di peringkat ketujuh klasemen Seria saat ini, dengan koleksi 46 poin dari 30 pertandingan, atau terpaut enam poin dari AS Roma.

Baca Juga: Juventus Selidiki Pelecehan Rasis Terhadap Weston McKennie yang Diduga Dilakukan Penggemar Lazio

Kondisi Terkini Kedua Tim

AS Roma: Kapten I Giallorossi, Lorenzo Pellegrini kembali dari hukuman larangan bermain, ia bisa dimainkan bersama Leandro Paredes dan Bruan Cristante. Evan Ndicka akan absen karena hukuman larangan bermain, sedangkan Rasmus Kristensen masih menepi karena cedera.

Lazio: Mattia Zaccagni, Ivan Provedel, Manuel Lazzari, dan Nicolo Rovella dikabarkan akan absen. Pengalaman Pedro yang pernah bermain untuk AS Roma, akan berguna bagi lini depan Lazio pada laga ini.

Perkiraan Susunan Pemain

AS Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Pelatih: Deniele De Rossi

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Pellegrini; Alberto, Anderson; Immobile

Pelatih: Igor Tudor

Head to Head

AS Roma memiliki catatan sejarah yang bagus dalam Derby della Capitale dan telah memenangkan 73 dari 198 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Lazio memiliki 58 kemenangan.

AS Roma gagal mencetak gol dalam empat pertandingan terakhir melawan Lazio di semua kompetisi dan bisa bertahan dalam lima pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Lazio tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhirnya melawan AS Roma di semua kompetisi dan bisa mencapai rekor lima pertandingan tak terkalahkan di Derby della Capitale untuk pertama kalinya sejak 2013.

AS Roma dan Lazio bermain imbang tanpa gol pada pertandingan sebelumnya tahun lalu dan bisa bermain imbang di kedua pertandingan mereka dalam satu musim liga untuk ketiga kalinya pada periode 24 tahun terakhir.

Prediksi AS Roma vs Lazio

AS Roma tengah berkembang di bawah kepelatihan Daniele De Rossi dan terus mencapai performa terbaiknya. Lazio punya potensi memberikan kejutan, tetapi musim ini bukan musim terbaiknya. Kedua tim diprediksi bermain imbang dalam laga ini. Prediksi: AS Roma 1-1 Lazio.

SKOR.ID | SPORTSKEEDA