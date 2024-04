Rekap Hasil Liga Conference Jumat Dinihari 12 April 2024: Olympiacos, Fiorentina, dan Aston Villa Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Conference pada Jumat dinihari, 12 April 2024, menampilkan rangkaian pertandingan leg pertama perempat final. Olympiacos, Fiorentina, dan Aston Villa sama-sama menang.

Olympiacos mampu mengalahkan tamunya Fenerbahce dengan skor 3-2 di Stadion Karaiskakis, Piraeus, Yunani.

Kemenangan Olympiacos ini hadir berkat gol-gol yang dicetak oleh Konstatinos Fortounis, Stevan Jovetic dan Chiquinho, sementara Fenerbahce sempat membalas lewat Dusan Tadic serta Irfan Kahveci.

Selanjutnya kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua di Stadion Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu, Istanbul, Kamis, 18 April. Fenerbahce harus mengamankan kemenangan dengan selisih dua gol pada laga nanti untuk memastikan diri melaju ke semifinal.

Sementara itu, Fiorentina hanya mampu bermain imbang dengan skor 0-0 ketika bertandang ke markas Viktoria Plzen di Stadion Doosan Arena, Plzen, Republik Ceko.

Secara statistik Fiorentina mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan 69 persen penguasaan bola serta melepaskan total 10 tendangan, namun tak ada yang membuahkan hasil.

Pada pertandingan lain, Aston Villa menang 2-1 saat menjamu Lille. Mereka unggul berkat gol Ollie Watkins dan John McGinn, kemudian hanya kebobolan oleh gol Bafode Diakite.

Hasil Liga Conference Leg Pertama Perempat Final:

Aston Villa vs Lille 2-1

Club Brugge vs PAOK 1-0

Olympiacos Piraeus vs Fenerbahce 3-2

Plzen vs Fiorentina 0-0.

