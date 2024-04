Jadwal Liga 1 Pekan 31 pada Senin 15 April 2024: Persib Bandung, Bali United dan Arema FC Main Tandang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pecinta sepak bola Tanah Air bisa kembali menyaksikan kompetisi Liga 1 mulai Senin, 15 April 2024. Sebelumnya, pertandingan pekan ke-31 sempat ditunda karena alasan dukungan terhadap timnas U-23 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U-23 2024 bulan ini.

Untuk jadwal pertandingan pada Senin, ada tiga partai, yakni Persita Tangerang vs Persib Bandung, PSS Sleman vs Arema FC, dan Persikabo 1973 vs Bali United. Dua laga digelar pada sore, mulai 15.00 WIB. Satu lagi dimainkan malam, mulai 19.00 WIB.

Persib berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 55 poin, tertinggal 15 poin dari pemuncak Borneo FC yang sudah dipastikan lolos ke fase Champion Series. Tim berjuluk Maung Bandung unggul tiga poin dari Bali United yang ada di urutan ketiga.

Tim asuhan Bojan Hodak dalam tren positif, tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir. Mereka berpotensi memetik kemenangan atas tim papan bawah Persita yang di urutan ke-15 dengan 31 poin, sama dengan Arema yang ada di bawahnya, zona degradasi.

Persita yang membutuhkan kemenangan demi terhindar dari zona degradasi di empat laga tersisa musim ini, bisa menjadi motivasi mereka untuk memberikan perlawanan ketat untuk Persib. Bojan pun menyadari situasi lawannya.

Pelatih asal Kroasia ini menjelaskan, situasi itu menjadi tidak mudah bagi timnya. Sebab Persita bisa memberikan kejutan dan pasti tidak mudah meraih poin di laga mendatang.

"Tapi yang harus kami lakukan, kami harus mencoba mendapatkan hasil yang positif karena kami ingin mengamankan posisi empat besar secepat mungkin," kata Bojan, seperti dikutip dari situs resmi Persib, Minggu.

Lebih lanjut, Bojan mengungkapkan Persita adalah tim yang berbahaya, dengan diperkuat pemain yang bagus. Mereka juga mendatangkan pelatih baru, Luis Edmundo.

"Kini mereka mendatangkan pelatih baru dan tentunya pemain mereka akan mengerahkan yang terbaik untuk menunjukkan kepada pelatih bahwa mereka pantas menempati posisi sebelas pemain pertama," kata Bojan.

Pada partai lain, Arema FC yang bertekad keluar dari zona degradasi, diprediksi bakal bermain ngotot meski berstatus tim tamu, ketika menghadapi PSS Sleman. Jika mampu meraih poin maksimal, tim asuhan Widodo Cahyono Putro berpeluang keluar dari zona degradasi, karena tim di atasnya, Persita yang nilainya sama, akan menghadapi tim kuat Persib pada hari yang sama.

Pertandingan lain, Bali United yang berada di urutan ketiga klasemen sementara Liga 1 berpotensi memetik poin maksimal saat menghadapi tim juru kunci Persikabo 1973. Tim yang kini diasuh Djajang Nurjaman selalu kalah dalam enam pertandingan terakhir. Sepanjang musim, mereka baru tiga kali menang. Kemenangan terakhir diraih pada 4 November lalu ketika menjamu RANS Nusantara FC.

Berikut jadwal Liga 1 pekan ke-31:

Senin, 15 April 2024

15.00 WIB

Persita Tangerang vs Persib Bandung

PSS Sleman vs Arema FC

19.00 WIB

Persikabo 1973 vs Bali United

Selasa, 16 April 2024

15.00 WIB

Persebaya Surabaya vs Dewa United

19.00 WIB

PSM Makassar vs PSIS Semarang

Bhayangkara Presisi Indonesia FC vs Persik Kediri

Rabu, 17 April 2024

15.00 WIB

Borneo FC vs Madura United

19.00 WIB

Persija Jakarta vs Persis Solo

RANS Nusantara FC vs Barito Putera

