Klasemen Liga Italia Pekan Ke-32: Inter Milan Ditahan Cagliari 2-2, Butuh 2 Kemenangan Lagi untuk Juara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan masih perlu dua kemenangan lagi untuk mengunci gelar scudetto setelah ditahan imbang Cagliari 2-2 pada pekan ke-32 Liga Italia di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Senin dinihari WIB, 15 April 2024.

Saat ini Inter Milan menduduki peringkat pertama klasemen sementara Liga Italia dengan 83 poin dari 32 pertandingan, berjarak 14 poin dengan AC Milan di posisi kedua.

Dengan enam laga tersisa, Inter Milan berpeluang mengamankan gelar juara dalam dua pertandingan berikutnya, menghadapi AC Milan serta Torino.

Pada pertandingan kontra Cagliari, Inter Milan sempat unggul dua kali lewat Marcus Thuram dan Hakan Calhanoglu, namun tim tamu dapat menyamakan kedudukan lewat Eldor Shomurodov serta Nicolas Viola.

Secara statistik, skuad asuhan Simone Inzaghi mendominasi dengan mencatatkan 63 persen penguasaan bola serta melepaskan total 15 tendangan.

Nerazzurri mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada pertandingan ini dan sukses mencuri keunggulan terlebih dahulu pada menit 12 melalui tendangan kaki kanan Marcus Thuram memanfaatkan umpan Alexis Sanchez sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Cagliari menerapkan serangan balik dan memiliki peluang lewat tendangan Zito Luvumbo yang masih dapat diamankan kiper Inter Yann Sommer.

Inter berbalik memberikan ancaman, namun hingga babak pertama selesai tak ada peluang yang membuahkan hasil sehingga skor 1-0 tidak berubah hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Inter tetap memperagakan permainan menyerang dan sempat memberikan ancaman lewat tendangan Federico Dimarco yang dapat diselamatkan kiper Cagliari Simons Scuffet.

Scuffet kembali melakukan penyelamatan, kali ini ia dapat mematahkan peluang Inter yang lahir dari tendangan Alessandro Bastoni.

Cagliari sukses menyamakan kedudukan pada menit 65 lewat tendangan Eldor Shomurodov setelah memanfaatkan umpan Zito Luvumbo sehingga skor berubah menjadi 1-1.

Inter memiliki peluang emas untuk kembali unggul setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti karena bek Cagliari Yerry Mina melakukan handsball di kotak terlarang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hakan Calhanoglu yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya tak dapat dijangkau Scuffet sehingga skor berubah menjadi 2-1 pada menit 74.

Cagliari tak tinggal diam dan sukses kembali menyamakan kedudukan pada menit 83 setelah umpan Gianluca Lapadula dapat dikonversikan menjadi gol lewat tendangan Nicolas Viola dan mengubah skor menjadi 2-2.

Pada sisa waktu pertandingan, Inter berupaya terus mencari gol kemenangan, namun hingga pertandingan usai, skor imbang 2-2 untuk kedua tim tetap bertahan.

Rekap Hasil Liga Italia Minggu, 14 April 2024:

Inter vs Cagliari 2-2

Sassuolo vs AC Milan 3-3

Napoli vs Frosinone 2-2

Bologna Monza 0-0

Udinese va AS Roma 1-1 (ditunda).

Hasil Hari Sebelumnya

Lazio vs Salernitana 4-1

Lecce vs Empoli 1-0

Torino vs Juventus 0-0

Bologna vs Monza 0-0.

Jadwal Senin, 15 April 2024

Fiorentina vs Genoa 23.30 WIB

Jadwal Selasa, 16 April 2024

Atalanta vs Verona 02.00 WIB.

Klasemen Liga Italia

Pilihan Editor: Jelang Timnas U-23 Indonesia vs Qatar di Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong Tanamkan Kepercayaan Diri ke Pemain