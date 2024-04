Rekap Hasil Liga 1, Klasemen Terkini, Top Skor: PSS Sleman dan Persikabo 1973 Menang, Persib Bandung Imbang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pertandingan pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 rampung digelar pada Senin, 15 April 2024. Persikabo 1973 dan PSS Sleman berhasil memetik kemenangan, sedangkan Persib Bandung harus puas berbagi poin saat menghadapi Persita Tangerang.

Persita Tangerang 3-3 Persib Bandung

Bertindak sebagai tim tamu di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Persib justru mampu mencetak gol cepat ketika laga baru berjalan lima menit lewat Febri Hariyadi. Ia berhasil memanfaatkan umpan matang dari Ciro Alves.

Tertinggal satu gol, Persita Tangerang mencoba tampil lebih menekan. Tapi, serangan yang mereka lakukan justru meninggalkan celah di lini pertahanan. David da Silva untuk memberikan umpan terobosan kepada Ciro Alves, yang akhirnya dikonversikan menjadi gol pada menit ke-24. Skor pun berubah 2-0.

Makin tertinggal, Persita tidak menyerah Persib yang terlihat bermain lebih menunggu dan melancarkan serangan balik cepat kembali mendapatkan peluang pada menit ke-29. Kali ini, David da Silva gagal memaksimalkan peluang tersebut menjadi gol.

Persita juga beberapa kali mengancam lewat aksi Ezequiel Vidal dan Ramiro Fergonzi. Namun, hingga babak pertama usai, skor tetap 2-0 untuk keunggulan Persib.

Memasuki babak kedua, Persita tampil agresif. Hasilnya, Laskar Cisadane sudah bisa mencetak gol melalui Irsyad Maulana pada menit ke-49 untuk mengubah skor menjadi 1-2. Gol tersebut semakin melecut semangat para pemain Pendekar Cisadane, julukan Persita. Hingga akhirnya, mereka mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-58 lewat sepakan penalti Ramiro Fergonzi.

Jual-beli serangan pun terjadi di antara kedua tim. Persib kembali unggul melalui gol sundulan David da Silva yang menyambut umpan sepak pojok pada menit ke-90. Tapi, Persita tidak menyerah. Mereka kembali bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-90+5 lewat tendangan salto Fahreza Sudin.

PSS Sleman 4-1 Arema FC

Berstatus sebagai tuan rumah di Stadion Manahan, PSS Sleman langsung tampil menekan. PSS membuka keunggulan pada menit ke-16, melalui gol yang dicetak oleh Ajak Riak. Tertinggal satu gol, Arema tidak tinggal diam. Mereka mampu menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Charles Raphael de Almeida pada menit ke-30.

Skor 1-1 membuat pertandingan semakin berjalan menarik. Kedua tim saling bergantian melakukan serangan. PSS kembali mencetak gol melalui sundulan Kevin Gomes de Oliveira pada menit ke-40. Skor 2-1 untuk keunggulan tim Super Elang Jawa, julukan PSS, menutup babak pertama.

Memasuki babak kedua, PSS tampil lebih mendominasi. Bahkan, mereka berhasil mencetak dua gol tambahan. Kedua gol tersebut didapatkan melalui gol bunuh diri Julian Guevara pada menit ke-86, dan sundulan Saddam Gaffar (90+3’).

Persikabo 1973 3-2 Bali United

Bali United menelan kekalahan dari Persikabo 1973 pada pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Senin, 15 April 2024. Sempat unggul 2-0 pada babak pertama, Bali United gagal meredam usaha Persikabo 1973 untuk membalikkan keadaan. Persikabo 1973 menang 3-2 atas Serdadu Tridatu.

Dua gol Bali United dicetak oleh Tito Wiratama dan gol bunuh diri Muhammad Kemaludin. Adapun tiga gol Persikabo 1973 tercipta pada babak kedua lewat aksi Yandi Munawar, Manahati Lestusen, dan Myat Kaung Khant.

Hasil dan Jadwal Liga 1

Senin, 15 April 2024

Persita Tangerang vs Persib Bandung 3-3

PSS Sleman vs Arema FC 4-1

Persikabo 1973 vs Bali United 3-2

Selasa, 16 April 2024

15.00 WIB Persebaya Surabaya vs Dewa United

19.00 WIB PSM Makassar vs PSIS Semarang

19.00 WIB Bhayangkara Presisi Indonesia FC vs Persik Kediri

Rabu, 17 April 2024

15.00 WIB Borneo FC vs Madura United

19.00 WIB Persija Jakarta vs Persis Solo

19.00 WIB RANS Nusantara FC vs Barito Putera

Klasemen Liga 1

Tim Mn Mg S K Poin 1 Borneo FC 30 21 7 2 70 2 Persib Bandung 31 14 14 3 56 3 Bali United 31 15 7 8 52 4 Madura United 30 14 7 9 47 5 PSIS Semarang 30 13 8 9 47 6 Persik Kediri 30 13 7 10 46 7 Dewa United FC 30 11 12 8 44 8 Persis Solo 30 12 8 10 44 9 Barito Putera 30 10 11 9 41 10 Persebaya Surabaya 30 9 12 9 39 11 Persija Jakarta 30 9 11 10 38 12 PSM Makassar 30 9 11 9 38 13 PSS Sleman 31 8 10 12 35 14 Rans Nusantara FC 30 8 10 12 34 15 Persita Tangerang 31 8 8 15 32 16 Arema FC 31 8 7 16 31 17 Persikabo 1973 31 4 8 19 20 18 Bhayangkara FC 30 3 11 16 20

Daftar Top Skor Liga 1 2023-2024

22 gol:

David da Silva (Persib Bandung).

19 gol:

Flavio Silva (Persik Kediri).

17 gol:

Alex Martins (Dewa United).

16 gol:

Junior Brandao (Bhayangkara FC).

15 gol:

Gustavo Almeida (Persija).

13 gol:

Kenzo Nambu (PSM Makassar)

Ciro Alves (Persib).

12 gol:

Gustavo Tocantins (Barito Putera).

11 Gol:

Stafeno Lilipaly (Borneo FC)

Felipe Cadenazzi (Borneo FC)

Mitsuru Maruoka (Rans)

Jefferson de Assis (Bali United)

Moussa Sidebe (Persis Solo)

Ramiro Fergonzi (Persita).

10 gol:

Carlos Fortes (PSIS Semarang)

Gali Freitas (PSIS)

Bruno (Persebaya Surabaya).

