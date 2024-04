Klasemen Grup B Piala Asia U-23 2024: Jepang dan Korea Selatan Lolos ke Perempat Final

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Jepang U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23 memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U-23 2024 setelah mengalahkan lawan-lawannya pada pertandingan kedua Grup B.

Timnas Jepang mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Sabtu dini hari WIB berkat dua gol yang dicetak Seiji Kimura dan Sota Kawasaki.

Sedangkan Korea Selatan menundukkan China 2-0 melalui dua gol yang dibuat Lee Young-jun di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat malam.

Kedua tim mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan dan sama-sama menciptakan tiga gol dan tidak kebobolan.

Cina dan Uni Emirat Arab yang sama-sama belum mendapatkan poin dari dua pertandingan dan kebobolan tiga gol, tersisih dari arena ini karena sudah tak mungkin menyamai poin Jepang dan Korea Selatan.

Jepang dan Korea Selatan akan bertemu pada partai pamungkas Grup B untuk menentukan status juara grup di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Senin, 22 April, pukul 20.00 WIB.

Rekap Hasil Grup B Piala Asia U-23 2024

Jepang vs Cina 1-0

Korea Selatan vs UEA 1-0

Cina vs Korea Selatan 0-2

UEA vs Jepang 0-2

Jadwal Berikutnya

22 April 2024

UEA vs Cina

Jepang vs Korea Selatan.

Klasemen Grup B Piala Asua U-23 2024

No Tim Main Gol Poin 1 Jepang 2 3 6 2 Korea 2 3 6 3 Cina 2 -3 0 4 UEA 2 -3 0

