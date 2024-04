Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-32 dan Klasemennya: Ada El Clasico Real Madrid vs Barcelona

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan ke-32 pada akhir minggu ini akan menampilkan laga besar. El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Senin dinihari, 22 April 2023, mulai 02.00 WIB.

Ini pertemuan ketiga antara kedua tim dalam semua kompetisi setelah dua pertandingan sebelumnya dimenangi Real Madrid. Barcelona berusaha mengakhiri rentetan hasil buruk dan sekaligus memangkas jarak dari Real pada klasemen Liga Spanyol.

Barcelona sementara masih tertinggal dari rivalnya dalam persaingan mengejar gelar juara. Mereka ada di posisi kedua klasemen dengan 70 poin dari 31 pertandingan, tertinggal delapan poin dari Real Madrid.

Dengan tujuh laga tersisa, perebutan gelar juara masih akan berlangsung cukup seru. Namun, bila Barcelona gagal memenangi laga ini, jarak di antara keduanya akan melebar menjadi 11 angka. Artinya Madrid akan kian dekat dengan gelar juara.

Selain laga Real Madrid vs Barcelona, pekan ini juga ada aksi Girona yang bertemu Cadiz. Kedua tim akan berduel di Stadion Municipal de Montilivi, Girona, Minggu dinihari, mulai 02.00 WIB.

Girona mencoba meraih poin penuh agar tetap dalam zona Liga Champions yang saat ini berperingkat ketiga dengan total 65 poin.

Selain itu, laga pekan ini juga akan diwarnai Athletic Bilbao yang menghadapi Granada, Valencia ditantang Real Betis, kemudian Getafe vs Real Sociedad, Almeria vs Villarreal, Deportivo Alaves vs Atletico Madrid hingga Sevilla vs Mallorca.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-32, live Bein Sport/Vidio)

Jumat, 19 April 2024:

Athletic Bilbao vs Granada 1-1.

Sabtu, 20 April 2024:

Celta Vigo vs Las Palmas 19.00 WIB

Rayo Vallecano vs Osasuna 21.15 WIB

Valencia vs Real Betis 23.30 WIB

Minggu, 21 April 2024

Girona vs Cadiz 02.00 WIB

Getafe vs Real Sociedad 19.00 WIB

Almeria vs Villarreal 21.15 WIB

Deportivo Alaves vs Atletico Madrid 23.30 WIB

Senin, 22 April 2024:

Real Madrid vs Barcelona 02.00 WIB

Selasa, 23 April 2024:

Sevilla vs Mallorca 02.00 WIB.

Klasemen Liga Spanyol



