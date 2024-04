Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1: Dewa United Kalahkan PSS Sleman 3-2, Bali United vs Bhayangkara FC 2-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewa United mengalahkan PSS Sleman pada pertandingan pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Sabtu, 20 April 2024, Dewa United menang dengan skor 3-2.

Dewa United mendapatkan gol lewat aksi Alex pada menit ke-31 dan menit ke-68, serta gol Majed Osman pada menit ke-79. Adapun PSS Sleman mendapatkan gol lewat Esteban Viscarra pada menit ke-33 dan Ajak Riak pada menit ke-48.

Kemenangan membuat Dewa United masuk ke empat besar klasemen Liga 1 dengan 50 poin dari 32 pertandingan. Mereka menggeser posisi Madura United. Adapun PSS Sleman tertahan di peringkat ke-13 dengan 35 poin.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bermain agresif sejak awal babak pertama. PSS Sleman mendapat peluang emas pada menit ke-18 saat Ajak Riak lolos dari pengawalan. Sepakan penyerang asal Sudan Selatan itu bisa ditepis kiper.

Dewa United tak mau kalah dan beberapa kali balik menekan. Bahkan, mereka unggul lebih dulu pada menit ke-31 lewat tandukan Alex Martins.

Namun, suka cita berlangsung singkat. Dua menit berselang, PSS Sleman langsung menyamakan kedudukan lewat Esteban Vizcarra yang memanfaatkan kemelut pasca sepak pojok.

Sesaat usai turun minum, tepatnya menit ke-48, tuan rumah berbalik unggul. Itu setelah wasit memberi hadiah penalti akibat handball pemain Dewa United. Ajak Riak yang maju sebagai algojo berhasil membawa PSS Sleman memimpin lewat sepakan kerasnya.

Namun, Dewa United tak menyerah. Serangan demi serangan terus dibangun, sampai akhirnya Alex Martins menyamakan kedudukan di menit ke-68. Bahkan, tim asuhan Jan Olde Riekerink kembali mengambil alih kendali setelah Majed Osman menuntaskan counter attack pada menit ke-79.

PSS Sleman berupaya keras mencari gol penyeimbang, tapi sayang tak membuahkan hasil. Dewa United pun pulang dengan tiga poin.

Bali United Menang Comeback atas Bhayangkara FC

Pada pertandingan lain, Bali United berhasil memetik kemenangan dramatis atas Bhayangkara FC. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta tersebut, pada Sabtu, 20 April 2024, Serdadu Tridatu menang dengan skor 2-1.

Bhayangkara FC mendapatkan keunggulan terlebih dahulu lewat aksi Anderson Salles pada menit ke-72. Ketika laga terlihat akan berakhir untuk kemenangan tim tamu, Bali United mendapatkan gol penyeimbang lewat aksi M. Rahmat pada menit ke-88. Privat Mbarga membuat Bali United berbalik unggul pada menit ke-90+2.

Kemenangan membuat Bali United berada di peringkat ketiga klasemen Liga 1 dengan 55 poin dari 32 pertandingan. Adapun Bhayangkara FC berada di posisi ke-17 dengan 23 poin dan hampir dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan.

Jalannya Pertandingan

Butuh poin untuk mengamankan tiket Championship Series, Bali United langsung ambil inisiatif serangan. Dalam sepuluh menit pertama, tercatat ada tiga peluang emas yang mereka ciptakan, tetapi tidak ada yang berbuah gol.

Pada menit ke-20, Serdadu Tridatu memecah kebuntuan lewat sontekan Privat Mbarga dari situasi set-piece. Tapi, wasit menganulir torehan tersebut karena offside.

Bhayangkara FC juga tak tinggal diam meskipun sudah dipastikan degradasi. Radja Nainggolan dan kawan-kawan tetap memberi ancaman terhadap tuan rumah. Salah satunya menit ke-34, ketika sunduan Marcelo Herrera tipis melebar di sisi gawang.

Selepas jeda, Bali United meningkatkan intensitas serangan. Mereka sempat mencetak gol lagi lewat Haudi Abdillah pada menit ke-63, tapi kembali dianulir karena offiside. Ilija Spasojevic juga hampir memecah kebuntuan pada menit ke-67 jika saja sapuannya tak menghajar mistar.

Bhayangkara FC mengejutkan dengan gol pada menit ke-72 lewat Anderson Salles, yang baru masuk pada babak kedua. Ia sukses melesakkan bola ke gawang Bali United lewat tendangan bebas.

Pada menit ke-88, Muhammad Rahmat menyelamatkan wajah Bali United lewat tandukannya memaksimalkan sepak pojok Fadil Sausu. Bahkan, tim asuhan Stefano Cugurra berhasil memimpin pada injury time. Lewat skema serupa, di menit ke-90+1', Privat Mbarga menyundul tendangan penjuru Fadil Sausu.

Jadwal Liga 1

(Pekan ke-32)

Sabtu, 20 April 2024

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 3-1

Persik Kediri vs Persita 1-1

Bali United vs Bhayangkara FC 2-1

PSS Sleman vs Dewa United 2-3.

Minggu, 21 April 2024

15:00 Madura United vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio)

19:00 Barito Putera vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

19:00 Borneo vs Arema FC (Vidio).

Senin, 22 April 2024

15:00 Persis Solo vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio)

19:00 PSIS Semarang vs Rans Nusantara FC (Indosiar, Vidio).

