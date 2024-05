Jadwal Bola Sabtu Malam 25 Mei 2024: Derby Manchester di Final Piala FA, Leverkusen di Final DFB Pokal, dan Real Madrid di Liga Spanyol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 25-26 Mei 2024, akan menampilkan tiga pertandingan final. Juga ada laga pekan terakhir Liga Spanyol dan Liga Italia serta perebutan posisi ketiga di Liga 1.

Partai final Piala FA di Inggris akan hadir di Wembley dengan menampilkan derby Manchester, Manchester City vs Manchester United. Kedua tim akan berhadapan mulai 21.00 WIB.

Man City mengejar gelar keduanya musim ini, setelah merebut trofi Premier League. Man United mengincar gelar juara agar bisa lolos ke Liga Europa musim depan, setelah hanya finis kedelapan di Liga Inggris.

Di Jerman, ada final DFB Pokal (Piala Jerman) antara Kaiserslautern dan Bayer Leverkusen. Pada laga ini, Leverkusen akan berusaha meraih gelar keduanya musim ini setelah menjuarai Bundesliga. Mereka juga akan menebus kekecewaan setelah gagal menjuarai Liga Europa karena dikalahkan Atalanta.

Sementara itu, dari Asia, akan hadir final leg kedua antara Al Ain vs Yokohama Marinos. Yokohama sudah unggul 2-1 pada pertemuan pertama.

Jadwal Liga Spanyol dan Liga Italia akan menampilkan rangkaian laga pekan terakhir. Malam ini antara lain akan berlangsung laga Real Madrid vs Betis, yang akan menjadi ajang perpisahan bagi Toni Kroos dengan publik Santiago Bernabeu. Kroos menyatakan akan pensiun setelah membela Jerman di Euro 2024, Juli nanti.

Dari dalam negeri, hari ini juga ada jadwal pertandingan perebutan posisi ketiga. Bali United dan Borneo akan bertemu pada leg pertama.

Jadwal bola Selengkapnya

Sabtu, 25 Mei 2024

Liga 1

(Leg 1 perebutan posisi ketiga)

19:00 Bali United vs Borneo FC (Indosiar).

Final Piala FA

21:00 Manchester City vs Manchester United (beIN Sports 3).

Liga Spanyol

(Pekan ke-38, Live Bein Sport/Vidio)

19:00 Osasuna vs Villarreal

21:15 Real Sociedad vs Atletico Madrid

23:30 Almeria vs Cadiz CF

23:30 Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao.

Liga Italia

(Pekan ke-38, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 25 Mei 2024

23:00 Juventus vs Monza.

Final Liga Champions Asia

(Leg kedua)

23:00 Al Ain vs Yokohama Marinos (skor sementara 1-2).

Minggu dinihari, 26 Mei 2024

Final Piala Jerman

01:00 Kaiserslautern vs Bayer Leverkusen.

Liga Spanyol

(Pekan ke-38, Live Bein Sport/Vidio)

02:00 Real Madrid vs Betis.

Liga Italia

(Pekan ke-38, live Bein Sport/Vidio)

01:45 AC Milan vs Salernitana.

