Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Skenario untuk Lolos setelah Timnas Indonesia Kalah 0-2 dari Irak

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia kalah 0-2 saat melawan Irak dalam pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.

Indonesia kebobolan oleh gol penalti Aymen Hussein pada menit ke-52. Sedangkan gol kedua diceploskan Mohanad Ali Kadhim pada menit ke-87 setelah kiper Ernando Ari melakukan blunder.

Ini menjadi kekalahan ketiga yang diderita Timnas Indonesia. Posisinya belum tergeser dari urutan kedua klasemen, tapi belum bisa memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi, setidaknya hingga hasil Vietnam malam ini diketahui.

Rekap Hasil Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026:

Irak vs Indonesia 5-1

Filipina vs Vietnam 0-2

Filipina vs Indonesia 1-1

Vietnam vs Irak 0-1

Indonesia vs Vietnam 1-0

Irak vs Filipina 1-0

Vietnam vs Indonesia 0-3

Filipina vs Irak 0-5

Indonesia vs Irak 0-2.

Klasemen Grup F

1. Irak: 5 kali main, 5 kali menang, 15 poin (sudah lolos sebagai juara grup)

2. Indonesia: 5 main, 2 kali menang, 7 poin

3. Vietnam: 4 kali main, 1 kali menang, 3 poin

4. Filipina: 4 kali menang, 0 menang, 1 poin.

Jadwal Sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

Kamis, 6 Juni

19.00 Vietnam vs Filipina

Selasa, 11 Juni

19.30 Indonesia vs Filipina (RCTI)

01.00 Irak vs Vietnam (Rabu dinihari).

Skenario untuk Lolos

Bagaimana peluang Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga setelah kalah dari Irak?

Peluang tersebut masih terbuka lebar. Ada dua skenario untuk mencapainya:

- Timnas Indonesia akan lolos bila Kamis malam ini, Vietnam kalah dari Filipina.

- Bila Vietnam menang Kamis malam ini, perebutan tiket antara Indonesia dan Vietnam akan berlangsung pada pekan terakhir. Indonesia akan lolos bila mengalahkan Filipina. Tiket ke babak ketiga juga bisa diraih bila Indonesia kalah tapi Vietnam kalah di laga terakhirnya, melawan Irak.

