Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026: Vietnam Kalahkan Filipina 3-2, Bersaing dengan Timnas Indonesia hingga Laga Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Vietnam mengalahkan Filipina 3-2 pada pertandingan kelima putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di My Dinh National Stadium, Hanoi, Kamis malam WIB, 6 Juni 2024.

Hasil ini membuat persaingan Vietnam dan Timnas Indonesia, yang pada sore hari kalah dari Irak 0-2, masih akan berlangsung hingga laga terakhir di Grup F.

Memulai babak pertama, Tien Linh Nguyen dan kawan-kawan langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan. Meski baru melakoni debut bersama dengan Vietnam, pelatih Kim Sang-Sik langsung bermain dengan skema menyerang dan membuat Filipina kesulitan mengembangkan pola permainan.

Meski terus dalam kondisi tertekan, Filipina sempat mengancam dan melepaskan tembakan dari skema serangan balik. Di babak pertama Vietnam menguasai 57 persen penguasaan bola berbanding 43 persen penguasaan bola Filipina.

Namun Tien Linh Nguyen dan kawan-kawan begitu kesulitan menembus pertahanan garis rendah Filipina dengan melepaskan tembakan empat tembakan berbanding Filipina yang melakukan lima tembakan dan satu diantaranya mengarah ke gawang.

Di babak kedua, tempo permainan Vietnam jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan babak pertama dengan melakukan serangan yang terfokus di dua lini serang.

Tapi Filipina mampu unggul terlebih dahulu. Melalui skema serangan balik, umpan terobosan Alex Monis mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Patrick Reichelt untuk membobol gawang Van Lam Dang dan membawa Filipina unggul 1-0.

Tertinggal, Vietnam mampu membalas tiga menit berselang usai Nguyen Tien Linh menuntaskan umpan Nguyen Van Toan untuk menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1.

Di menit ke-76, Vietnam membalikkan kedudukan setelah Tuan Tai Phan mengirimkan umpan silang yang langsung disepak oleh Nguyen Tien Linh untuk membobol gawang Neil Etheridge. Vietnam unggul 2-1.

Publik My Dinh National Stadium sempat terbungkam usai pada menit ke-89, Jesper Nyholm mengirimkan umpan akurat yang mampu disepak oleh Kevin Ingreso untuk membawa kedudukan imbang 2-2.

Vietnam yang membutuhkan tiga poin, terus menekan hingga membuahkan hasil usai tembakan Pham Tuan Hai pada masa perpanjangan waktu babak kedua gagal diantisipasi Etheridge. Kedudukan 3-2 untuk Vietnam bertahan hingga peluit akhir pertandingan.

Kemenangan ini menjaga asa Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menempati peringkat ketiga grup F. Mereka mengemas nilai 6, terpaut satu angka dari Indonesia di posisi kedua. Irak yang memuncaki klasemen dengan raihan 15 poin telah dipastikan lolos ke fase putaran ketiga.

Sebelumnya, Timnas Indonesia kalah 0-2 saat melawan Irak dalam pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.

Indonesia kebobolan oleh gol penalti Aymen Hussein pada menit ke-52. Sedangkan gol kedua diceploskan Mohanad Ali Kadhim pada menit ke-87 setelah kiper Ernando Ari melakukan blunder.

Rekap Hasil Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026:

Irak vs Indonesia 5-1

Filipina vs Vietnam 0-2

Filipina vs Indonesia 1-1

Vietnam vs Irak 0-1

Indonesia vs Vietnam 1-0

Irak vs Filipina 1-0

Vietnam vs Indonesia 0-3

Filipina vs Irak 0-5

Indonesia vs Irak 0-2

Vietnam vs Filipina 3-2.

Klasemen Grup F

1. Irak: 5 kali main, 5 kali menang, 15 poin (sudah lolos sebagai juara grup)

2. Indonesia: 5 main, 2 kali menang, 7 poin

3. Vietnam: 5 kali main, 2 kali menang, 6 poin

4. Filipina: 5 kali menang, 0 menang, 1 poin.

Jadwal Sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

Selasa, 11 Juni

19.30 Indonesia vs Filipina (RCTI)

01.00 Irak vs Vietnam (Rabu dinihari).

Peluang Timnas Indonesia

Bagaimana peluang Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga? Peluang itu masih terbuka lebar. Ada dua skenario untuk mencapainya:

- Indonesia akan lolos bila mengalahkan Filipina.

- Timnas Indonesia masih mungkin lolos bola kalah, atau seri, dari Filipina asalkan Vietnam meraih hasil yang sama pada laga terakhirnya.

ANTARA | AFC

