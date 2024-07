Prediksi Spanyol vs Jerman di Perempat Final Euro 2024 Jumat Malam, Jadwal Live, H2H, Berita Terkini, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel sengit diprediksi bakal terjadi dalam laga Spanyol vs Jerman di perempat final Euro 2024. Dua raksasa Eropa yang ingin memenangkan gelar keempat di turnamen ini akan berhadapan di MHPArena di Stuttgart pada Jumat, 5 Juli 2024, mulai 23.00 WIB, dengan disiarkan live RCTI dan Vision+.

Spanyol atau tuan rumah yang nantinya memenangkan pertandingan ini, akan bersua dengan pemenang antara Portugal atau Prancis di semifinal. Kepastian laga berikutnya tentu akan semakin menarik dinantikan. Tetapi, sebelumnya, kita fokus di pertarungan perempat final yang lebih dulu akan tersaji.

Setelah memenangkan ketiga pertandingan grup di Piala Eropa untuk pertama kalinya sejak 2008, Spanyol menjadi satu-satunya tim di Euro 2024 ini yang memiliki rekor sempurna. Mereka memastikan ke perempat final, setelah mengalahkan Georgia 4-1.

La Furia Roja baru kebobolan satu gol ketika menghadapi Georgia. Sebelumnya, tim muda dan energik asuhan Luis De la Fuente selalu cleansheet di babak grup. Mengawali turnamen dengan mengalahkan Kroasia 3-0, mereka mengalahkan Italia dan Albania dengan skor sama 1-0 di dua laga berikutnya.

Sementara, kiprah Jerman yang berstatus tuan rumah juga tampil oke. Mereka membuka dengan kemenangan 5-1 atas Skotlandia, lalu mengalahkan Hungaria 2-0, dan terakhir bermain imbang 1-1 melawan Swiss. Berikutnya, di babak 16 besar, tim asuhan Julian Nagelsmann menyingkirkan Denmark dengan 2-0.

Pertemuan tuan rumah dengan Spanyol di perempat final ini tentu sangat dinantikan para penggemar kedua keselasan. Apalagi kedua kesebelasan tampil apik di sepanjang turnamen hingga masuk babak delapan besar.

Head to Head

Timnas Spanyol tidak terkalahkan dalam enam pertemuan kompetitif terakhir mereka melawan Jerman sejak 1998, dengan catatan tiga kali menang dan tiga kali imbang. Perjumpaan terakhir terjadi pada penyisihan grup Piala Dunia 2022. Kala itu, kedua raksasa Eropa ini bermain imbang 1-1.

La Roja pasti akan meningat kemenangan mereka 1-0 atas Jerman di final Euro 2008, berkat gol Fernando Torres di babak pertama. Selain itu, kemenangan telak 6-0 Spanyol di UEFA Nations League pada November 2020. Kala itu, Fernando mencetak gol dengan Feran Torres mencuri perhatian dengan hattrick yang dibuatnya di laga tersebut.

Namun, Spanyol belum pernah mengalahkan tuan rumah di babak sistem gugur Euro atau Piala Dunia. Mereka gagal memenangkan satu pun dari sembilan pertandingan terakhir mereka sejak 1934.

Jerman yang mengincar gelar Piala Eropa untuk pertama kalinya sejak 1996 tentu memiliki motivasi lebih untuk mengalahkan Spanyol di laga ini demi bisa terus melaju. Terlebih, kali ini mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.

Berada di rangking ke-16 di Peringkat Dunia FIFA, delapan strip di bawah Spanyol, Jerman hanya mencatat dua kemenangan dari 11 pertemuan terakhir mereka dengan Spanyol di semua kompetisi, yang terakhir menang 1-0 dalam laga persahabatan pada November 2014 berkat gol penentu kemenangan Toni Kroos pada menit ke-89.

Meski begitu, Jerman mempunyai alasan untuk optimistis karena mereka tak terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir mereka melawan La Roja di kandang sendiri, dengan catatan lima kemenangan dan tiga kali imbang. Selama ini juga tidak ada tim tuan rumah yang tersingkir dari babak perempat final kompetisi Eropa.

5 Pertemuan Terakhir Jerman vs Spanyol

28/11/22: Spanyol vs Jerman 1 - 1 (Piala Dunia 2022)

18/11/20: Spanyol vs Jerman 6 - 0 (UEFA Nations League)

04/09/20: Jerman vs Spanyol 1 - 1 (UEFA Nations League)

24/03/18: Jerman vs Spanyol 1 - 1 (Laga Uji Coba)

19/11/14: Spanyol vs Jerman 0 - 1 (Laga Uji Coba)

Kabar Tim

Pelatih De la Fuente diperkirakan akan mengumumkan susunan pemain yang tidak berubah pada saat Spanyol melawan Jerman. Pemain muda berusia 16 tahun Lamine Yamal dan bintang Athletic Bilbao Nico Williams bakal bergabung dengan kapten Alvaro Morata dalam formasi tiga penyerang.

Dani Olmo dan Mikel Merino akan berusaha mendapatkan tempat. Namun, Pedri sepertinya belum akan tergeser dari posisinya dan akan bermain sejak menit awal bersama Rodri dan Fabian Ruiz.

Nacho Fernandez telah pulih dari cedera kaki ringan dan bisa diturunkan. Namun pemain Al-Qadsiah itu kemungkinan tidak akan menggantikan Le Normand atau Aymeric Laporte di jantung pertahanan. Sementara Dani Carvajal dan Marc Cucurella akan tetap bermain sebagai bek sayap.

Di kubu Jerman, Nagelsmann kemungkinan akan kembali mengutak-atik susunan pemain utamanya. Bek tengah Jonathan Tah, yang menjalani skorsing di babak 16 besar, mungkin dipanggil kembali dengan mengorbankan Nico Schl.

Bek kiri Maximilian Mittelstadt dikeluarkan saat melawan Denmark. Tetapi, dia masih berpeluang besar kembali diturunkan sebagai starter. Sementara, Florian Wirtz bisa kembali di sisi kiri serangan dengan meminggirkan Leroy Sane, sehingga memungkinkan Musiala pindah ke kanan.

Niclas Fullkrug mencetak gol penyeimbang saat bermain imbang 1-1 melawan Spanyol di Piala Dunia 2022, namun dia diperkiraka tidak akan menggantikan Kai Havertz sebagai penyerang tengah. Sementara, tiga serangkai lini tengah Kroos, Robert Andrich, dan Ilkay Gundogan akan tetap jadi andalan.

Perkiraan Susunan Pemain:

Spanyol: Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Williams

Jerman: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz

Prediksi Pertandingan Spanyol vs Jerman

Laga sengit diperkirakan bakal terjadi saat Spanyol dan Jerman berhadapan di perempat final Euro 2024. Dengan melihat catatan pertemuan kedua tim dan penampilan mereka sepanjang turnamen ini, keduanya sama-sama memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan. Tak akan mengherankan jika laga harus dilanjutkan dengan babak tambahan, bahkan sampai adu penalti. Siapa pun tim yang akan menang, sepertinya tidak akan terjadi banyak gol, bila mengacu pada beberapa hasil pertandingan terakhir mereka.

SPORTS MOLE, WHO SCORED

