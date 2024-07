Kata Luke Shaw Soal Laga Belanda vs Inggris di Euro 2024 Dipimpin Wasit yang Pernah Terlibat Match Fixing

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Luke Shaw angkat bicara mengenai keputusan UEFA yang menunjuk wasit Felix Zwayer untuk memimpin laga Belanda vs Inggris di semifinal Euro 2024. Pemain asal klub Manchester United menegaskan hal tersebut tidak mengganggu persiapan The Three Lions.

"Tidak sama sekali. Kami harus menghormati keputusan UEFA dalam memilih siapapun untuk menjadi wasit. Hal itu tidak akan mengubah apapun tentang kami," ujar dia dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan, Senin, 8 Juli, dikutip dari ESPN.

Keputusan UEFA menunjukkan Felix Zwayer sebagai wasit pertandingan Belanda vs Inggris di semifinal Piala Eropa 2024 menimbulkan pertanyaan, terutama dari kalangan fans Inggris. Sebab, wasit asal Jerman itu pernah terlibat dalam skandal match fixing saat masih menjadi wasit di Bundesliga 2 atau divisi dua Liga Jerman, sekaligus asisten wasit di Bundesliga Jerman.

Sebuah penyelidikan pada 2005 mengungkap bahwa Zwayer terbukti terbukti menerima suap dari wasit lainnya, Robert Hoyzer untuk menguntungkan klub Jerman Wuppertaler SC dalam pertandingan melawan Werder Bremen Amateur pada Mei 2004. Saat itu, Zwayer berstatus sebagai asisten wasit Hoyzer untuk pertandingan tersebut menerima uang sebesar 300 euro atau sekitar Rp 5,24 juta. Akibatnya, sang wasit pun dihukum larangan memimpin pertandingan selama enam bulan.

Wasit Felix Zwayer. REUTERS

Terlepas dari latar belakang Zwayer yang kontroversial, Shaw menegaskan bahwa fokus utama skuad Inggris saat ini sepenuhnya dituangkan untuk pertandingan melawan Belanda. "Kami tetap fokus pada pertandingan yang ada, tidak terlalu memikirkan wasit yang diberikan kepada kami atau hal-hal lainnya. Bagi kami, itu tidak akan membuat perbedaan," ucapnya. "Siapapun wasit yang dipilih, sudah dipilih. Kami hanya harus siap dan tidak fokus pada hal itu."

Walau begitu, Shaw tidak menampik situasi dalam pertandingan terkadang bisa memanas dan pemain tak jarang meluapkan emosinya hingga kerap berpikir bahwa wasit melakukan kesalahan. Namun, hal itu bukan menjadi sesuatu yang harus dipikirkan sebelum laga berlangsung.

Pertarungan Belanda vs Inggris dalam laga semifinal Euro 2024 akan berlangsung di BVB Stadion, Dortmund, Jerman pada Kamis dinihari WIB, 11 Juli, mulai pukul 02.00 WIB. Secara rekor pertemuan, De Oranje unggul dengan tujuh kemenangan berbanding enam milik The Three Lions.

ESPN

