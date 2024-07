Jude Bellingham Ingin Timnas Inggris Lawan Spanyol di Final Euro 2024, Ada Apa?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Timnas Inggris, Jude Bellingham, berambisi untuk membawa negaranya melaju ke partai final Euro 2024. Pemain asal klub Real Madrid itu bahkan berharap The Three Lions dapat berjumpa dengan Spanyol di babak final untuk perebutan gelar Piala Eropa tahun ini.

“(Semoga) kami bisa menghadapi final melawan Spanyol. Mereka bermain sangat baik,” ucap Bellingham setelah menang atas Swiss di perempat final dikutip dari Football Espana.

Pemain Real Madrid itu juga berharap mendapat kesempatan untuk bertemu rekan setimnya di Real Madrid saat berjumpa Spanyol di laga final Piala Euro 2024. Menurutnya, La Furia Roja, julukan timnas Spanyol, bermain sangat baik di kejuaraan sepakbola antar negara di Eropa tersebut. “Spanyol bermain sangat baik dalam tiga minggu terakhir, apa pun mungkin terjadi,” kata dia.

Spanyol dan Inggris belum pernah bertemu di Kejuaraan Eropa sejak 1996. Terakhir kali, Inggris berhasil menang atas Spanyol lewat drama adu penalti di perempat final. Pada Euro 2020, Inggris gagal bertemu Spanyol di partai puncak karena La Furia Roja dikalahkan Italia di babak semifinal. Italia pun keluar sebagai juara Euro 2020 dan Inggris harus puas di posisi kedua.

Pada Euro 2024, Inggris berhasil mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan Swiss di Merkur Spiel-Arena, Dusseldorf, Jerman, pada Sabtu, 6 Juli 2024. Kedua tim bermain 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. Swiss membuka keunggulan pada menit ke-75 melalui gol yang dicetak oleh Breel Embolo. Lima menit berselang, Inggris menyamakan kedudukan pada menit ke-80. Bukayo Saka menjebol gawang Swiss lewat tendangan menyusur dasar lapangan dari luar kotak penalti.

Skor imbang 1-1 bertahan hingga waktu normal dan babak perpanjangan waktu berakhir. Laga kemudian dilanjutkan dengan adu tembakan dari titik 12 pas. Lima eksekutor Inggris sukses menjebol gawang Yann Sommer, kiper Swiss. Mereka adalah Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney, dan Trent Alexander-Arnold.

Pada pertandingan tersebut, kiper Inggris Jordan Pickford menjadi pahlawan bagi klub berjuluk The Three Lions itu. Dia berhasil menghalau tendangan Manuel Akanji yang menjadi eksekutor pertama Swiss. Sementara itu, tiga pemain Swiss lainnya, yakni Fabian Schaer, Xherdan Shaqiri, dan Zeki Amdouni, berhasil mencetak gol. Inggris pun menang adu penalti dengan skor 5-3.

Di semifinal, Inggris akan bertemu dengan Belanda pada Kamis, 11 Juli 2024. Sementara Spanyol akan berhadapan dengan Perancis satu hari lebih awal, yakni pada Rabu, 10 Juli 2024.

Duel Belanda vs Inggris di semifinal Euro 2024 akan menjadi pertemuan ke-23 kedua tim. Dari 22 pertandingan sebelumnya, De Oranje unggul dengan tujuh kemenangan, berbanding enam milik The Three Lions dan sisanya berakhir imbang. Pertarungan terakhir kedua tim tercipta dalam ajang UEFA Nations League 2019. Kala itu, Belanda menang dengan skor 3-1.

