Jadwal Bola Malam Ini, Minggu 6 Oktober 2024: Man United dan Chelsea di Liga Inggris, Barcelona di Liga Spanyol, Juventus dan Milan di Liga Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 6-7 Oktober 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Banyak laga menarik akan berlangsung.

Liga Inggris akan diisi rangkaian jadwal pekan ketujuh. Manchester United akan berusaha bangkit saat menyambangi markas Aston Villa.

MU kini dalam posisi tertekan, bahkan pelatih Erik ten Hag gencar dikabarkan akan segera dipecat. Mereka gagal menang dalam dua laga terakhirnya di Liga Inggris dan kini terpuruk di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 7, tertinggal 6 angka dari lawannya yang ada di posisi kelima.

Malam ini, Chelsea dan Tottenham Hotspur juga akan berlaga. Chelsea menjamu Nottingham Forest, sedangkan Spurs bermain di markas Brighton.

Jadwal Liga Spanyol akan menampilkan rangkaian laga pekan kesembilan. Barcelona, yang masih memuncaki klasemen, tampil di kandang Alaves.

Liga Italia pekan ketujuh akan diisi laga Juventus vs Cagliari, Monza vs Roma, dan Fiorentina vs Milan> Pertandingan Frankfurt vs Bayern Munchen akan menjadi pusat perhatian di Liga Jerman. Sedangkan duel Nice vs PSG menjadi menu utama Liga Prancis.

Jadwal Bola Selengkapnya

Minggu dan Senin dinihari, 6-7 Oktober 2024

Liga Inggris

(Pekan ketujuh, live Vidio)

20:00 Aston Villa vs Manchester United

20:00 Chelsea vs Nottingham Forest

22:30 Brighton vs Tottenham Hotspur.

Liga Spanyol

(Pekan Ke-9, live Vidio/Bein Sports)

19:00 Girona vs Athletic Bilbao

21:15 Alavés vs Barcelona

23:30 Sevilla vs Betis

02:00 Real Sociedad vs Atletico.

Liga Italia

(Pekan ketujuh, live Bein Sports)

17:30 Juventus vs Cagliari

20:00 Bologna vs Parma

20:00 Lazio vs Empoli

23:00 Monza vs Roma

01:45 Fiorentina vs Milan.

Liga Jerman

(Pekan keenam, Vision+)

20:30 Heidenheim vs Leipzig

22:30 Frankfurt vs Bayern Munchen

00:30 Stuttgart vs Hoffenheim.

Ligue 1 Prancis

(pekan ketujuh, Bein Sports)

20:00 Lyon vs Nantes

22:00 Brest vs Le Havre

22:00 Strasbourg vs RC Lens

22:00 Reims vs Montpellier

01:45 Nice vs PSG.

