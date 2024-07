Prediksi Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024: Jadwal Live, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai final Euro 2024 akan mempertemukan dua tim raksasa Eropa, yaitu Spanyol vs Inggris. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Olympiastadion, Berlin, Jerman, pada Senin dinihari WIB, 15 Juli 2024, mulai pukul 02.00 WIB, disiarkan langsung RCTI dan platform streaming Vision+.

Spanyol lolos ke babak final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-1. Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol cepat Randal Kolo Muani para menit kesembilan, La Furia Roja bangkit setelah Lamine Yamal mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-21. Tiga menit berselang, Dani Olmo menyarangkan gol kemenangan untuk Tim Matador.

Lamine Yamal kembali memegang penting dalam kemenangan tersebut. Winger berusia 16 tahun itu melepaskan tendangan roket dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung kiper Mike Maignan. Gol itu menjadikannya sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Euro.

Selama turnamen berlangsung Yamal merupakan salah satu pemain kunci tim asuhan Luis De La Fuente. Ia terlibat dalam empat gol yang diciptakan Spanyol dari enam pertandingan terakhir dengan catatan tiga assist dan satu gol. Pemain asal klub Barcelona diprediksi akan kembali menjadi senjata La Furia Roja untuk meruntuhkan pertahanan The Three Lions.

Spanyol akan mendapat tambahan kekuatan pada pertandingan melawan Inggris. Dani Carvajal dan Robin Le Normand yang sebelumnya absen karena hukuman kartu dipastikan bisa tampil. Namun, penyerang Alvaro Morata dalam kondisi yang meragukan karena mengalami cedera usai pertandingan melawan Prancis.

Penyerang asal klub Atletico Madrid itu terkena tackle dari petugas keamanan yang berusaha mengamankan penyusup lapangan. Pelatih Luis De La Fuente pun belum bisa memastikan kondisinya. "Alvaro, kami harus melihat kondisinya terlebih dahulu. Kami percaya itu bukan masalah serius, itu menyakitkan tapi kami pikir itu bukan sesuatu yang serius," ujar dia usai pertandingan dikutip dari beIN Sports.

Di sisi lain, Inggris kembali meraih kemenangan dengan susah payah melawan Belanda pada laga semifinal. Tim asuhan Gareth Southgate baru bisa mencetak gol kemenangan lewat tendangan Ollie Watkins pada menit ke-90. The Three Lions sendiri menang dengan skor tipis 2-1 atas De Oranje.

Menghadapi Spanyol, Inggris bakal bermain dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain inti, seperti Marc Guehi, John Stones, Kyle Walker, Declan Rice, Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham, dan Harry Kane dalam kondisi siap bertanding.

Jude Bellingham dan Harry Kane kemungkinan akan kembali menjadi andalan Southgate di lini depan, sambil didampingi Bukayo Saka dan Phil Foden. Namun, pelatih berusia 53 tahun diperkirakan juga telah menyiapkan senjata rahasia alternatif jika para pemain tersebut mengalami kebuntuan seperti yang dilakukannya pada laga kontra Belanda.

Head to Head

Duel Spanyol vs Inggris di final Euro 2024 akan menjadi pertarungan ke-28 kedua tim sepanjang sejarah. Dari 27 pertemuan sebelumnya, The Three Lions unggul dengan catatan 13 kali menang, berbanding 10 milik La Furia Roja. Namun dari lima pertandingan terakhir, kedua tim cukup berimbang dengan sama-sama meraih dua kemenangan.

5 Pertemuan Terakhir Spanyol vs Inggris

16/10/2018 Spanyol 2-3 Inggris

09/09/2018 Inggris 1-2 Spanyol

16/11/2016 Inggris 2-2 Spanyol

14/11/2015 Spanyol 2-0 Inggris

13/11/2011 Inggris 1-0 Spanyol

Perkiraan Susunan Pemain

Spanyol: Unai Simon; Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo; Nico Williams, Lamine Yamal, Alvaro Morata.

Inggris: Jordan Pickford; Kyle Walker, Marc Guehi, John Stones, Kieran Trippier; Declan Rice, Kobbie Mainoo, Phil Foden; Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane.

Prediksi Pertandingan

Duel Spanyol vs Inggris diprediksi akan berjalan ketat. La Furia Roja dalam ambisi kembali mengangkat trofi Euro sejak terakhir kali dilakukan pada 2012. Di sisi lain, The Three Lions juga bertekad meraih piala Euro pertamanya sepanjang sejarah. Berkaca dari lima rekor pertemuan terakhir, kedua tim cukup berimbang meski secara keseluruhan Inggris mendominasi. Jika melihat komposisi skuad kali ini, dua tim sama-sama diisi kombinasi pemain muda dan senior. Tidak menutup kemungkinan laga bakal berlanjut ke babak tambahan hingga ditentukan lewat adu penalti. Prediksi skor Spanyol vs Inggris: 2-2.

