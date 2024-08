Daftar Pemain Persija Jakarta dan Nomor Jerseynya untuk Liga 1 2024-2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persija Jakarta secara resmi memperkenalkan skuad, jersey, dan kandang barunya untuk kompertisi Liga 1 2024-2025 dalam launching di Jakarta International Stadium, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Persija mengusung jargon "New Home, New Kit, New Hope" dalam memperkenalkan seluruh armada perangnya untuk mengarungi musim baru.

New home memiliki makna bahwa di Liga 1 2024/2025 Persija akan menggunakan stadion baru untuk menjadi kandang, yakni Jakarta International Stadium (JIS). JIS secara resmi didaftarkan oleh Persija untuk menjadi arena tanding dalam menjamu para tamunya.

Dalam acara perkenalan skuad tersebut, manajer Persija sekaligus legenda hidup tim Macan Kemayoran Bambang Pamungkas mendapat kehormatan untuk memperkenalkan skuad yang terdiri dari total 29 pemain.

“Saya sempat kaget tadi saat datang, kok layarnya besar sekali, ternyata ini stadion memang luar biasa, dan ini akan menjadi kandang kita pada musim ini. Saya yakin teman-teman semua akan menantikan Sabtu nanti ketika Persija akan kembali bermain, bertarung, atas nama Kota Jakarta, atas nama Jakmania,” kata Bambang.

Kegembiraan juga dirasakan oleh kelompok penggemar Persija, Jakmania, yang diwakili oleh Ketua Umum Diky Soemarno untuk memberi sambutan.

“Akhirnya kesampaian main di sini, kandang kita. Akhirnya Persija punya rumah baru. Tugas kita sebagai tuan rumah pasti harus menjaga rumah kita. Harapan kita cuma satu, rumah baru, seragam baru, harapan baru, dan yang paling penting musim depan kita bisa merasakan jadi juara di stadion ini,” kata Diky.

Pada musim 2023/2024, Persija memainkan mayoritas pertandingan kandangnya di Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi, dan hanya beberapa kali bermain di Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Untuk musim 2024/2025, Persija masih akan mengenakan jersi utama berwarna merah, jersi tandang berwarna putih, dan jersi ketiga berwarna hitam. Apparel jersi Persija juga masih didukung oleh perusahaan dalam negeri Juaraga.

Tentang New Kit dan New Hope

New kit adalah tradisi untuk terus memperbaharui seragam perang para pemain di setiap musim. Rizky Ridho cs. dipastikan akan tampil lebih gagah dengan balutan desain dan material jersey yang istimewa.

New Hope adalah sebuah janji dari Persija bahwa musim ini adalah harapan baru. Macan Kemayoran berbenah untuk memperkuat segala sisi, prestasi, pembinaan, dan komersial. Harapannya, musim ini harus lebih baik dari musim sebelumnya.

“Kami bergerak dengan pertimbangan sangat detail dalam membangun tim musim ini. Semoga semuanya berjalan lancar dari awal hingga akhir musim,” kata Direktur Persija, Mohamad Prapanca, seperti dikutip dari laman Persija.

“Kami beharap pelatih Carlos Pena dapat meramu komposisi tim yang tangguh. Kami telah memiliki catatan terkait performa tim selama menjalani pramusim, termasuk di Piala Presiden 2024. Para pemain pun harus memiliki semangat juang yang lebih kuat lagi. Mental pemenang harus ada dalam setiap diri pemain,” kata dia melanjutkan.

Komposisi Pemain

Dalam perkenalan tim di JIS, total ada 29 pemain yang menyapa the Jakmania. Mulai dari pemain senior seperti Andritany Ardhiyasa dan Riko Simanjuntak, pilar asing terbaru, Pedro Dias, hingga sosok belia bernama Muhammad Zahabi Gholy.

“Kerangka tim musim lalu masih kami pertahankan. Mereka disuntik tambahan pemain asing baru dan nama-nama muda yang berhasil kami bina dari Persija Development. Selanjutnya kami butuh dukungan the Jakmania,” kata Prapanca.

Di skuad musim ini pun akan bertugas kapten baru. Andritany Ardhiyasa meneruskan tanggung jawab kapten kepada Rizky Ridho Ramadhani. Ridho dinilai menjadi penerus yang tepat dalam memimpin rekan-rekannya di lapangan. Tugas sebagai kapten pun telah ia jalani selama Piala Presiden 2024.

Daftar Pemain Persija dan Nomor Punggungnya:

Kiper:

1. Andritany Ardhiyasa - 26

2. Cahya Supriadi - 50

3. Adre Arido Geovani - 80.

Belakang:

4. Ondrej Kudela - 17

5. Pedro Dias - 74

6. Rizky Ridho Ramadhani - 5

7. Muhammad Ferarri - 41

8. Hansamu Yama Pranata - 23

9. Muhammad Akbar Arjunsyah - 33

10. Dia Syayid Alhawari - 27

11. Firza Andika - 11

12. Muhammad Alwi Fadilah - 28

13. Ilham Rio Fahmi - 2

14. Raka Cahyana Rizky - 15.

Tengah:

15. Ramon Bueno Gozalbo - 6

16. Maciej Jacek Gajos - 10

17. Resky Fandi Witriawan - 24

18. Syahrian Abimanyu - 8

19.Hanif Sjahbandi - 19

20. Muhammad Rayhan Hannan - 58

21. Aditya Warman - 36.

Depan:

22. Riko Simanjuntak - 25

23. Ryo Matsumura - 7

24. Witan Sulaeman - 78

25. Marko Simic - 9

26. Gustavo Almeida - 70

27. Dony Tri Pamungkas - 77

28. Muhammad Zahabi Gholy - 66

29. Agi Firmansyah - 90.

ANTARA | PERSIJA

