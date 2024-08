Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 2024-2025 Pekan Pertama: Persib Bandung Paling Mengesankan, 3 Tim Promosi Gagal Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 2024-2025 pekan pertama sudah tuntas digelar. Juara bertahan Persib Bandung meraih hasil paling meyakinkan.

Persib bermain paling awal, pada Jumat, 9 Agustus. Mereka berhasil menang 4-1 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Gol-gol Persib dicetak oleh David Da Silva pada menit ke-18 dan 85, Beckham Putra menit ke-65, dan Ciro Alves menit ke-77. Sedangkan PSBS Biak menciptakan satu gol lewat Alexandro di menit ke-52.

Torehan PSBS Biak menjadi bagian dari hasil kurang memuaskan dari tiga tim promosi. Semen Padang kalah 1-3 dari Borneo FC. Sedangkan Malut United meraih hasil lumayan, imbang 1-1 dengan Madura United.

Pada pekan pertama, Persija Jakarta dan PSM Makassar sama-sama menang 3-0, atas Barito Putera dan Persis Solo. Sedangkan Persebaya Surabaya mengalahkan PSS Sleman 1-0.

Rekap Hasil Liga 1 2024-2025 Pekan Pertama:

Jumat, 9 Agustus 2024

Persib Bandung vs PSBS Biak 4-1.

Sabtu, 10 Agustus 2024

Madura United vs Malut United FC 1-1

PSM Makassar vs Persis Solo 3-0

Persija Jakarta vs Barito Putera 3-0.

Minggu, 11 Agustus 2024

PSIS Semarang vs Persita Tangerang 0-1

Persik Kediri vs Bali United 1-3

Persebaya Surabaya vs PSS Sleman 1-0.

Senin, 12 Agustus 2024

Arema FC vs Dewa United 0-0

Semen Padang vs Borneo FC 1-3.

Klasemen Liga 1



No Tim Main Gol Poin 1 Persib 1 4-1 3 2 PSM Makassar 1 3-0 3 3 Persija 1 3-0 3 4 Bali United 1 3-1 3 5 Borneo FC 1 3-1 3 6 Persebaya 1 1-0 3 7 Persita 1 1-0 3 8 Dewa United 1 0-0 1 9 Arema FC 1 0-0 1 10 Malut United 1 1-1 1 11 Madura United 1 1-1 1 12 PSIS 1 0-1 0 13 PSS Sleman 1 0-1 0 14 Persik Kediri 1 1-3 0 15 Semen Padang 1 1-3 0 16 PSBS 1 1-4 0 17 Barito Putera 1 0-3 0 18 Persis Solo 1 0-3 0

.

Jadwal pekan kedua Liga 1 2024-2025 akan berlangsung mulai 16 Agustus. Persib Bandung akan menyambangi Dewa United, Persija Jakarta berlaga di kandang Persita Tangerang, sedangkan Persebaya Surabaya mendatangi markas Malut United.

