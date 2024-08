Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2024-2025 Pekan Kedua, Klasemen, dan Top Skornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2024-2025 akan memasuki pekan kedua. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Jumat hingga Senin, 16-19 Agustus 2024.

Persib Bandung, yang kini memuncaki klasemen, akan bermain paling terakhir. Mereka akan menyambangi Dewa United pada Senin malam, 19 Agustus.

Selain Persib ada enam tim lain yang akan menjaga awal bagus setelah menang pada pekan pertama. Dua di antaranya PSM Makassar, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta.

PSM dan Persebaya akan bermain paling awal, pada Jumat sore, 16 Agustus. PSM akan menyambangi kandang PSBS, sedangkan Persebaya berlaga di markas Malut United.

Pekan kedua juga akan menjadi persaingan berebut posisi top skor. Gustavo Almeida dari Persija Jakarta menempati posisi puncak dengan tiga gol. Pemain Brasil ini mencetak hattrick untuk membawa Macan Kemayoran menang 3-0 atas tamunya Barito Putera di Stadion JIS.

Di bawahnya, penyerang Persib yang musim lalu menjadi top skor, David da Silva dengan dua gol. Catatan yang sama ditorehkan Nermin Haljeta dari PSM Makassar dan Privat Mbarga dari Bali United.

Rekap Hasil Liga 1 2024-2025 Pekan Pertama:

Persib Bandung vs PSBS Biak 4-1

Madura United vs Malut United FC 1-1

PSM Makassar vs Persis Solo 3-0

Persija Jakarta vs Barito Putera 3-0

PSIS Semarang vs Persita Tangerang 0-1

Persik Kediri vs Bali United 1-3

Persebaya Surabaya vs PSS Sleman 1-0

Arema FC vs Dewa United 0-0

Semen Padang vs Borneo FC 1-3.

Klasemen Liga 1



No Tim Main Gol Poin 1 Persib 1 4-1 3 2 PSM Makassar 1 3-0 3 3 Persija 1 3-0 3 4 Bali United 1 3-1 3 5 Borneo FC 1 3-1 3 6 Persebaya 1 1-0 3 7 Persita 1 1-0 3 8 Dewa United 1 0-0 1 9 Arema FC 1 0-0 1 10 Malut United 1 1-1 1 11 Madura United 1 1-1 1 12 PSIS 1 0-1 0 13 PSS Sleman 1 0-1 0 14 Persik Kediri 1 1-3 0 15 Semen Padang 1 1-3 0 16 PSBS 1 1-4 0 17 Barito Putera 1 0-3 0 18 Persis Solo 1 0-3 0

.

Jadwal Pekan Kedua Liga 1 2024-2025

Jumat, 16 Agustus

15.30 PSBS Biak vs PSM Makassar (Indosiar, Vidoo)

15.30 Malut United vs Persebaya Surabaya (Vidoo)

19.00 Barito Putera vs Madura United (Indosiar, Vidio)

Sabtu, 17 Agustus

15.30 Arema FC vs Borneo FC (Vidio)

19.00 Persis Solo vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio)

Minggu, 18 Agustus

15.30 Bali United vs Semen Padang (Indosiar, Vidio)

19.00 Persita Tangerang vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

Senin, 19 Agustus

15.30 PSS Sleman vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19.00 Dewa United vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Top Skor Liga 1

3 gol:

Gustavo Almeida (Persija Jakarta)

2 gol:

David da Silva (Persib Bandung)

Nermin Haljeta (PSM Makassar)

Privat Mbarga (Bali United).

