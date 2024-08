Jadwal Bola Sabtu 17 Agustus: Arema FC di Liga 1, Liverpool dan Arsenal di Liga Inggris, Juga Ada Barcelona, Duo Milan, dan Al Nassr

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola malam ini, Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 17-18 Agustus 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Selain itu ada Piala Super Arab Saudi dan Piala Super Jerman.

Dari Liga 1 rangkaian laga pekan kedua akan kembali tersaji. Ada dua pertandingan yang akan berlangsung hari ini, yakni Arema FC vs Borneo FC dan Persis Solo vs PSIS Semarang.

Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian laga pekan pertama. Malam ini, Liverpool akan berlaga di kandang Ipswich Town, sedangkan Arsenal menjamu Wolverhampton. Selain itu ada juga pertandingan Everton vs Brighton, Newcastle vs Southampton, dan West Ham vs Aston Villa.

Jadwal Liga Spanyol juga akan menampilkan rangkaian laga pekan pertama. Malam ini akan hadir laga menarik: Barcelona di kandang Valencia. Sedangkan Liga Italia akan diisi laga Genoa vs Inter Milan dan AC Milan vs Torino.

Pada Sabtu malam ini juga akan berlangsung duel seru di Piala Super Arab Saudi, antara Al-Nassr dan Al-Hilal. Sedangkan Piala Super Jerman akan mempertemukan Bayer Leverkusen dan Stuttgart.

Jadwal Bola Selengkapnya:

Liga 1

(Pekan kedua)

Sabtu, 17 Agustus

15.30 Arema FC vs Borneo FC (Vidio)

19.00 Persis Solo vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

(pekan 1, live Vidio)

Sabtu, 17 Agustus 2024

18:30 - Ipswich Town vs Liverpool

21:00 - Arsenal vs Wolverhampton

21:00 - Everton vs Brighton

21:00 - Newcastle vs Southampton

21:00 - Nottingham Forest vs Bournemouth

23:30 - West Ham vs Aston Villa.

Liga Spanyol

(Pekan 1, live BeIN Sport/Vidio)

Minggu, 18 Agustus 2024

00:00 WIB Osasuna vs Leganes

02:30 WIB Valencia vs Barcelona.

Liga Italia

(Pekan 1, live BeIN Sport/Vidio)

Sabtu, 17 Agustus 2024

23:30 Genoa vs Inter Milan

23:30 Parma vs Fiorentina.

Minggu, 18 Agustus 2024

01:45 Empoli vs Monza

01:45 AC Milan vs Torino

Piala Super Arab Saudi

(Laga final)

Sabtu, 17 Agustus 2024

23:15 Al-Nassr vs Al-Hilal (SPOTV).

Ligue 1 Prancis

(Pekan 1, beIN Sports/Vidio)

Sabtu, 17 Agustus 2024

22:00 Brest vs Marseille

Minggu, 18 Agustus 2024

00:00 Reims vs Lille

02:00 Monaco vs St Etienne.

Piala Super Jerman

Minggu, 18 Agustus 2024

01:30 Bayer Leverkusen vs Stuttgart.

