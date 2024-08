Hasil Liga Champions Kamis Dinihari 29 Agustus: Lille, Red Star Belgrade, Slovan Bratislava, dan Dinamo Zagreb Lolos ke Babak Utama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Babak playoff Liga Champions sudah tuntas digelar, Kamis dinihari, 29 Agustus 2024. Lille (Prancis), Red Star Belgrade (Slovakia), Slovan Bratislava (Slovakia), dan Dinamo Zagreb (Kroasia).

Lille kalah 1-2 di Slavia Prague pada leg kedua playoff. Namun, mereka melaju dengan kemenangan agregat 3-2.

Lille kebobolan oleh gol Christos Zafeiris. Mereka menyamakan kedudukan lewat Edon Zhegrova. Namun, kemudian kebobolan lagi oleh Ivan Schranz.

Lille terakhir kali mengamankan tempat di babak utama Liga Champions adalah pada 2021-22. Kala itu mereka mengulangi pencapaian terbaik mereka di kompetisi ini dengan mencapai babak 16 besar.

Red Star Belgrade, juara Eropa pada 1991, mengalahkan Bodo/Glimt dari Norwegia 2-0 untuk membalikkan ketertinggalan di leg pertama dan lolos dengan kemenangan agregat 3-2.

Juara Kroasia Dinamo Zagreb menang 2-0 di kandang Azerbaijan Qarabag pada hari Rabu untuk lolos dengan kemenangan agregat 5-0.

Dengan tambahan empat tim ini, total tujuh tim yang lolos ke babak utama dari kualifikasi. Sehari sebelumnya, Young Boys dari Swiss, Sparta Prague dari Ceko, dan RB Salzburg (Austria) juga memastikan kelolosan.

Pengundian fase grup Liga Champions 2024-25 akan dilakukan pada hari Kamis ini, 29 Agustus 2024, dengan pertandingan dimulai pada 17 September.

Hasil Liga Champions

(Playoff leg kedua)

Hasil Kamis dinihari WIB, 29 Agustus 2024

Qarabag vs Dinamo Zagreb 0-2 (Dynamo Zagreb lolos, skor 0-5)

Red Star Belgrade vs Bodo/Glimt 2-0 (Red Star Belgrade lolos, skor akhir 3-2)

Slavia Prague vs Lille 2-1 (Lille lolos, skor akhir 2-3)

Slovan Bratislava vs Midtjylland 3-2 (Slovan Bratislava lolos, skor akhir 4-3).

Rabu dinihari, 28 Agustus 2024

RB Salzburg vs Dynamo Kiev 1-1 (Salzburg lolos, skor akhir 3-1)

Sparta Prague vs Malmo 2-0 (Sparta Praha lolos, skor akhir 4-0)

Galatasaray vs Young Boys 0-1 (Young Boys lolos, skor akhir 4-2).

