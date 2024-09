Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tahan Arab Saudi 1-1, Timnas Indonesia Tempati Posisi Keempat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat, 6 September 2024. Hasil ini menjadi bekal bagus mengarungi persaingan di Grup C.

Pada laga tersebut, Indonesia pun langsung bermain terbuka sejak menit pertama. Pada menit ke-19, gol Ragnar Oratmangoen membawa Tim Merah Putih Unggul. Pemain FCV Dender tersebut mendapat ruang tembak, menembak bola dengan kaki kiri. Bola berbelok arah mengenai Sandy Walsh. Namun, Ragnar lah yang disahkan mencetak gol.

Tertinggal satu gol, Arab Saudi keluar menyerang. Hasilnya, Musab Fahz Aljuwayr mencetak gol pada menit ke-45+3. Skor imbang 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Pada babak kedua, permainan semakin terbuka, Indonesia pun juga sering menyerang. Arab Saudi mendapat peluang melalui titik penalti.

Salem Aldawsari yang menjadi algojo, gagal mengeksekusi penalti. Bola tendangannya ditepis kiper Maarten Paes. Setelah itu Maarten Paes berkali-kali menepis peluang Arab Saudi. Skor imbang 1-1 pun berakhir.

Pada laga selanjutnya Indonesia akan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September mendatang. Australia pada laga perdana ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia harus mengakui keunggulan tamunya Bahrain dengan skor 0-1.

Hasil Matchday Pertama Grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Asia:

Jepang vs Cina 7-0

Australia vs Bahrain 0-1

Arab Saudi vs Indonesia 1-1

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jadwal Berikutnya:

Selasa, 10 September 2024

19:00 Cina vs Arab Saudi

19:00 Indonesia vs Australia

23:00 Bahrain vs Jepang.

Klasemen Grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2024 Zona Asia

No Negara Main Hol Poin 1 Jepang 1 +7 3 2 Bahrian 1 +1 3 3 Arab Saudi 1 0 1 4 Indonesia 1 0 1 5 Australia 1 −1 0 6 Cina 1 −7 0

.

Nantinya tim penghuni dua besar klasemen berhak atas tiket putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim penghuni peringkat ketiga dan keempat masih berhak lolos ke putaran keempat dan berjuang untuk kembali memperebutkan tiket final.

PSSI | FIFA

Pilihan Editor: 30 Calon Peraih Penghargaan Pemain Ballon d'Or 2024 Diumumkan, Tak Ada Nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo