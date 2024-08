Prediksi Timnas U-20 Indonesia vs Thailand di Seoul Earth on Us Cup 2024: Jadwal Live, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-20 Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga kedua Seoul Earth on Us Cup 2024 pada Jumat, 30 Agustus 2024. Laga tersebut bakal digelar di Mokdong Stadium, Mokdong, Korea Selatan, mulai pukul 14.00 WIB, dan disiarkan langsung stasiun televisi Indosiar dan platform Vidio.

Garuda Nusantara memiliki modal berharga menatap pertandingan kedua ini usai meraih kemenangan atas Argentina pada laga pembuka. Kala itu, anak asuh Indra Sjafri menang dengan skor tipis 2-1.

Menjelang partai kontra Thailand, pelatih Indra Sjafri tidak memberi porsi latihan yang berat. Latihan yang dilakukan, kata dia, hanya berfokus pada pemulihan kondisi pemain karena jeda pertandingan yang singkat.

"Setelah kemarin kami selesai melaksanakan pertandingan dengan Argentina, hari ini kami recovery. Oleh karena jarak antar pertandingan itu hanya satu hari, pagi kami gunakan recovery, lalu siang nanti ada discuss untuk pertandingan kemarin, evaluasi, dan persiapan gameplan pertandingan melawan Thailand," ujar dia dalam keterangan audio media PSSI, Kamis, 29 Agustus 2024.

Juru taktik berusia 61 tahun itu tak mau para pemainnya terlalu lama larut dalam euforia kemenangan atas La Albiceleste. Ia ingin Kadek Arel dan kawan-kawan tetap tampil habis-habisan melawan Thailand. "Saya selalu menekankan setiap pertandingan itu penting. Setiap pertandingan itu harus disikapi dengan kerja keras dan sesuai dengan apa yang kami sepakati sebelum pertandingan."

"Itu harus dilaksanakan dan benar-benar tugas 11 pemain yang ada di lapangan itu sesuai dengan apa yang sudah kami bebankan kepada mereka, kata Indra menambahkan.

Sementara itu, nasib berbeda dirasakan Thailand di Seoul Earth on Us Cup 2024. Tim Gajah Perang dibuat babak belur oleh tim tuan rumah Korea Selatan dengan skor 1-4.

Pelatih Thailand Emerson Pereira merasa kecewa dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak pertama. Ia pun berjanji bakal mengevaluasi performa para pemain Thailand agar bisa tampil lebih baik saat bersua Timnas U-20 Indonesia.

"Kami menampilkan permainan yang mengecewakan di babak pertama melawan tim kuat seperti Korea Selatan. Mereka tampil sebagai satu kesatuan dengan organisasi permainannya juga baik. Kami akan mengurangi kesalahan tidak perlu pada pertandingan selanjutnya melawan Indonesia dan Argentina," tutur dia dikutip dari Yonhap News Agency.

Head to Head

Laga Timnas U-20 Indonesia vs Thailand di Seoul Earth on Us Cup 2024 nanti akan menjadi duel kedelapan kedua tim. Dari tujuh pertemuan sebelumnya, Garuda Muda mampu meraih tiga kemenangan, begitu juga dengan Thailand, dan satu laga berakhir imbang. Tetapi, pada duel terakhir di final Piala AFF U-19 2024 Juli lalu, Timnas U-20 Indonesia menang 1-0.

5 Duel Terakhir Timnas U-20 Indonesia vs Thailand

29/07/2024 Indonesia 1-0 Thailand

06/07/2022 Indonesia 0-0 Thailand

14/07/2018 Thailand 1-2 Indonesia

09/07/2018 Thailand 2-1 Indonesia

15/09/2016 Indonesia 2-3 Thailand

Perkiraan Susunan Pemain

Indonesia: Ikram Algiffari; Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, Alfharezzi Buffon; Dony Tri Pamungkas, Mufli Hidayat, Maouri Simon, Toni Firmansyah; Riski Afrsal, Arlyansyah Abdulmanan, Arkhan Kaka.

Thailand: Kittipong Bunmak; Pikanet Laohawiwat, Phattharaburin Channawan, Singha Marasa, Chetsapat Kuanthanom; Dusadee Buranajuthanon, Rattapoom Pannkhajorn, Thanakrit Chotmuangpak; Jirapong Phuengwirawonng, Caelan Ryan, Chanotai Kongmeng.

Prediksi Pertandingan

Timnas U-20 Indonesia dalam motivasi tinggi menghadapi Thailand di laga kedua Seoul Earth on Us Cup 2024 usai mengalahkan Argentina. Terlebih pada pertemuan terakhir, mereka mampu menang atas Tim Gajah Perang.

Meski begitu, Thailand tentu lebih familiar dengan gaya permainan Tim Merah Putih sehingga mereka kemungkinan besar sudah menyiapkan strategi khusus untuk meredam serangan-serangan yang akan dilancarkan. Prediksi skor Timnas U-20 Indonesia vs Thailand: 2-1.

