Hasil dan Klasemen Liga Champions: Bayern Munchen Hantam Zagrez 9-2, LIverpool Kalahkan Milan, Real Madrid dan Juventus Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Rabu dinihari, 18 September 2024, menampilkan rangkaian pertandingan pekan pertama. Bayern Munchen berpesta gol, sedangkan Liverpool, Real Madrid, dan Juventus sama-sama menang.

Striker Bayern Munchen Harry Kane mencetak empat gol untuk memimpin timnya menghancurkan tim tamu Dinamo Zagreb 9-2. Ini menjadi rekor gol terbanyak oleh satu tim dalam pertandingan Liga Champions dan merupakan dengan margin kemenangan terbesar kedua.

Bayern mencetak tiga gol di babak pertama dengan Kane mengonversi penalti pada menit ke-19. Gol lainnya dicetak Raphael Guerreiro (33) dan Michael Olise (38).

Zagreb, yang berasal dari Kroasia, sempat bangkit dan meraih gol lewat Bruno Petkovic (49) dan Takuya Ogiwara (50). Namun, Bayern kembali mengamuk. Kane (58) dan Olise (61) kembali mencetak gol.

Debut pelatih Vincent Kompany di Liga Champions juga berlangsung lebih sempurna. Kapten Inggris Kane mengantongi gol ketiga dan keempatnya melalui penalti (73 dan 78).

Kane menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick penalti dalam pertandingan Liga Champions. Ia juga menjadi pemain Inggris dengan torehan gol terbanyak dalam sejarah Piala Eropa dengan 33 gol.

Pemain pengganti Leroy Sane (85) dan Leon Goretzka (90+2) melengkapi pesta gol Bayern. Klub Jerman itu menutup laga dengan kemenangan 9-2.

Dalam laga lain, Liverpool merayakan kembalinya mereka ke Liga Champions setelah absen satu tahun dengan kemenangan 3-1 atas AC Milan di San Siro. Mereka sempat kebobolan pada menit ketiga, lewat gol Christian Pulisic yang tercipta melalui serangan balik cepat.

Namun, Milan mampu mengatasi awal yang goyah dengan gol dari Ibrahima Konate (23), Virgil van Dijk (67), dan Dominik Szoboszlai (67).

Kemenangan ini menandai debut manis Arne Slot bersama Liverpool di Liga Champions, setelah menggantikan Juergen Klopp awal musim ini.

Sementara itu, Real Madrid memulai upaya mempertahankan gelar Liga Champions mereka dengan kemenangan kandang 3-1 atas Stuttgart.

Kylian Mbappe membawa Madrid unggul pada menit ke-46. Stuttgart kemudian menyamakan kedudukan lewat Daniz Undav pada menit ke-68.

Gol Antonio Ruediger (84) dan Endrick(90+6) kemudian memastikan kemenangan Los Blancos.

Dari Turin, Italia, Juventus menang 3-1 saat menjamu PSV Eindhoven. Mereka langsung unggul tiga gol lewat Kenan Yildiz, Weston McKennie, dan Nicolas Gonzalez. PSV meraih satu gol di akhir laga lewat Ismael Saibari.

Dalam laga lain, Aston Villa menang 3-0 di kandang Young Boys. Sedangkan Sporting unggul 2-0 saat menjamu Lille.

Rekap Hasil Liga Champions

Juventus vs PSV 3-1

Young Boys vs Aston Villa 0-3

AC Milan vs Liverpool 1-3

Bayern Munchen vs Dinamo Zagreb 9-2

Real Madrid vs Stuttgart 3-1

Sporting vs Lille 2-0.

Klasemen Liga Champions



