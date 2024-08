Jadwal Timnas U-20 Indonesia vs Thailand di Seoul Earth on Us Cup 2024 Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-20 Indonesia vs Thailand dalam laga kedua Seoul Earth on Us Cup 2024 pada Jumat, 30 Agustus 2024. Duel yang bakal digelar di Mokdong Stadium, Mokdong, Korea Selatan, dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, dengan disiarkan langsung stasiun televisi Indosiar dan platform Vidio.

Garuda Nusantara memiliki modal berharga menatap pertandingan kedua ini menyusul kemenangan 2-1 atas Argentina pada laga pembuka. Kala itu, tim asuhan Indra Sjafri yang tertinggal lebih dulu di babak pertama, mampu bangkit untuk membalikkan keadaan dengan dua gol di babak kedua. Dalam laga itu, Maouri Simon mencetak satu gol tendangan penalti dan assist dari tendangan bebas untuk gol Kadek Arel.

Untuk persiapan laga melawan Thailand, Indra Sjafri tidak memberi porsi latihan yang berat. Ia hanya memberikan materi latihan yang berfokus pada pemulihan kondisi pemain karena jeda pertandingan yang singkat.

Juru taktik berusia 61 tahun itu tak mau para pemainnya terlalu lama larut dalam euforia kemenangan atas La Albiceleste. Ia ingin Kadek Arel dan kawan-kawan tetap tampil habis-habisan melawan Thailand.

"Saya selalu menekankan setiap pertandingan itu penting. Setiap pertandingan itu harus disikapi dengan kerja keras dan sesuai dengan apa yang kami sepakati sebelum pertandingan," ujar dia dalam keterangan audio media PSSI, Kamis, 29 Agustus 2024.

"Itu harus dilaksanakan dan benar-benar tugas 11 pemain yang ada di lapangan itu sesuai dengan apa yang sudah kami bebankan kepada mereka, kata Indra menambahkan.

Di satu sisi, Thailand yang akan dihadapi kalah 1-4 dari tim tuan rumah Korea Selatan pada pertandingan pertama di Seoul Earth on Us Cup 2024.

Usai kekalahan itu, pelatih Emerson Pereira merasa kecewa dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak pertama. Ia pun berjanji bakal mengevaluasi performa pemainnya agar lebih baik ketika menghadapi Timnas U-20 Indonesia.

"Kami menampilkan permainan yang mengecewakan di babak pertama melawan tim kuat seperti Korea Selatan. Mereka tampil sebagai satu kesatuan dengan organisasi permainannya juga baik," ujarnya dikutip dari Yonhap News Agency.

"Kami akan mengurangi kesalahan tidak perlu pada pertandingan selanjutnya melawan Indonesia dan Argentina," kata dia menambahkan.

Jadwal Timnas U-20 Indonesia di Seoul Earth on Us Cup 2024

Rabu, 28 Agustus 2024

14.00 WIB: Timnas U-20 Indonesia vs Argentina 2-1

Jumat, 30 Agustus 2024

14.00 WIB: Timnas U-20 Indonesia vs Thailand

Minggu, 1 September 2024

17.30 WIB: Timnas U-20 Indonesia vs Korea Selatan

