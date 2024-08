Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ketiga: Inter Milan vs Atalanta 4-0, Marcus Thuram Borong 2 Gol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan meraih kemenangan meyakinkan pada pekan ketiga Liga Italia, Sabtu dinihari WIB, 31 Agustus 2024. Mereka mengalahkan Atalanta dengan skor 4-0 di San Siro.

Inter mencetak dua gol pada awal babak pertama. Mereka membuka keunggulan hanya dalam waktu tiga menit ketika umpan silang mendatar dari Marcus Thuram membelokkan pemain Atalanta, Berat Djimsiti, ke dalam gawangnya sendiri.

Nicolo Barella menggandakan keunggulan itu melalui tendangan voli yang memukau dari tepi kotak penalti tujuh menit kemudian. Thuram kemudian mencetak dua gol dengan cara yang sama setelah jeda, memanfaatkan bola-bola liar dari lini pertahanan tim tamu untuk mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke-47 dan 56.

Ini menjadi kemenangan kedua berturut-turut bagi sang juara bertahan, atau yang kedua dalam tiga laga. Mereka kini tak terkalahkan dalam 17 laga. Nerazzurri memuncaki klasemen dengan tujuh poin. Atalanta di posisi ke-11 dengan nilai 3.

Dalam laga lain, Venezia takluk 0-1 saat menjamu Torino. Mereka kini terpuruk di posisi 19 klasemen. Sedangkan Torino ada di urutan kedua dengan nilai 7, kalah selisih gol dari Inter.

Pada malam ini ada sejumlah pertandingan, termasuk Lazio vs AC Milan dan Napoli vs Parma. Sedangkan hari berikutnya akan berlangsung laga menarik Juventus vs AS Roma.

Liga Italia Pekan Ketiga

(Live BeIN Sport, Vidio)

Jumat, 30 Agustus 2024

Venezia vs Torino 0-1

Inter Milan vs Atalanta 4-0.

Sabtu, 31 Agustus 2024

Bologna vs Empoli 23.30 WIB

Lecce vs Cagliari 23.30 WIB

Minggu, 1 September 2024

Lazio vs AC Milan 01.45 WIB

Napoli vs Parma 01.45 WIB

Genoa vs Hellas Verona 23.30 WIB

Fiorentina vs Monza 23.30 WIB

Senin, 2 September 2024

Udinese vs Como 01.45 WIB

Juventus vs AS Roma 01.45 WIB.

Klasemen LIga Italia



