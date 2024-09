Klasemen Liga Italia Pekan Ketiga: Juventus vs AS Roma 0-0, Como Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus bermain imbang 0-0 dengan AS Roma dalam pertandingan pekan ketiga Serie A Liga Italia 2024/25 yang berlangsung di Allianz Stadium pada Senin dinihari, 2 September 2024.

Kedua tim terlihat kesulitan menciptakan peluang berbahaya di pertahanan lawan dan bahkan sama-sama cuma mencatatkan satu shot on target di laga ini.

Hasil ini membuat Juve kini berada di peringkat kedua dengan mengemas tujuh poin dari tiga laga. Sementara itu Roma ada di peringkat 17 dengan koleksi dua poin.

Juve mendapat peluang pertama pada menit ke-7 lewat tandukan tandukan Juam Cabal, tetapi bola melebar dari target.

Roma kemudian coba membalas melalui upaya dari Ndicka dan Pellegrini. Namun, tembakan keduanya masih bisa dimentahkan pertahanan Juve.

Pada menit ke-13, AS Roma kemudian mengancam dari sepakan Saelemaekers yang masih bisa diselamatkan kiper Michele Di Gregorio.

Dusan Vlahovic mengancam gawang Roma pada menit ke-42 lewat tendangannya usai mendapat umpan dari Yildiz. Namun, peluang itu masih bisa digagalkan oleh Svilar.

Tidak ada gol tercipta sampai turun minum. Skor tetap kaca mata.

Di babak kedua, Juventus melakukan pergantian pemain dengan salah satunya yang masuk adalah Teun Koopmeiners.

Pada menit ke-73 Juve mendapat peluang dari tandukan Bremer. Namun, bola masih meleset dari gawang.

Jelang akhir pertandingan, Roma mengancam lagi dari Angelino. Sayangnya, arah bola masih melebar dari target. Pada akhirnya pertandingan berakhir tanpa pemenang dengan skor kaca mata.

Dalam pertandingan lain, klub yang dimiliki pengusaha Indonesia, Como, kembali gagal menang. Mereka takluk 0-1 saat berlaga di kandang Udinese. Kini tim asuhan Cesc Fabregas ini menghuni dasar klasemen dengan nilai satu dari tiga laga.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan Ketiga

Jumat, 30 Agustus 2024

Venezia vs Torino 0-1

Inter Milan vs Atalanta 4-0.

Sabtu, 31 Agustus 2024

Bologna vs Empoli 1-1

Lecce vs Cagliari 1-0.

Minggu, 1 September 2024

Lazio vs AC Milan 2-2

Napoli vs Parma 2-1

Genoa vs Hellas Verona 0-2

Fiorentina vs Monza 2-2.

Senin, 2 September 2024

Udinese vs Como 1-0

Juventus vs AS Roma 0-0.

Klasemen Liga Italia

