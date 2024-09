Jadwal Bola Malam Ini, Minggu 1 September 2024: Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia; Juga Ada Timnas Indonesia U-20

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 1-2 September 2024, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Selain itu ada juga aksi para pemain Timnas Indonesia U-20 dalam turnamen di Korea Selatan.

Liga Inggris akan menampilkan laga besar. Duel Manchester United vs Liverpool akan menjadi bagian dari jadwal pekan ketiga yang akan berlangsung malam ini. MU akan berusaha bangkit setelah kalah 1-2 di kandang Brighton. Sedangkan Liverpool akan mengejar kemenangan ketiga dalam tiga laga.

Jadwal Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan pertandingan Chelsea vs Crystal Palace dan Newcastle United vs Tottenham Hotspur.

Dari Liga Italia ada laga besar Juventus vs AS Roma. Liga Spanyol antara lain akan diisi Real Madrid vs Real Betis. Aksi PSG dan Bayern Munchen juga akan hadir di Liga Prancis dan Liga Jerman.

Sementara itu, dari turnamen Seoul On Earth Us 2024 di Korea Selatan, Timnas Indonesia U-20 akan menjalani pertandingan pekan ketiga. Mereka akan melawan tuan rumah dengan membawa ambisi meraih kemenangan kedua.

Jadwal Bola Selengkapnya

Turnamen Seoul On Earth Us 2024

Minggu, 1 September 2024

Korea Selatan vs Indonesia, 17:30 WIB (live Indosiar / Vidio).

Liga Inggris

(Pekan ketiga, live Vidio)

Minggu, 1 September 2024

Chelsea vs Crystal Palace 19.30 WIB

Newcastle vs Tottenham 19.30 WIB (Moji TV)

Manchester United vs Liverpool 22.00 WIB.

Liga Italia

(Pekan ketiga, live BeIN Sport, Vidio)

Minggu, 1 September 2024

Genoa vs Hellas Verona 23.30 WIB

Fiorentina vs Monza 23.30 WIB

Senin, 2 September 2024

Udinese vs Como 01.45 WIB

Juventus vs AS Roma 01.45 WIB.

Liga Spanyol

(Pekan keempat, live BeIN Sport / Vidio)

Minggu, 1 September 2024

Alaves vs Las Palmas 22.00 WIB

Osasuna vs Celta Vigo 22.00 WIB

Senin, 2 September 2024

Sevilla vs Girona 00.00 WIB

Getafe vs Real Sociedad 00.15 WIB

Real Madrid vs Real Betis 02.30 WIB.

Liga Prancis

(Pekan ketiga)

Minggu, 1 September 2024

AS Monaco vs Lens 20.00 WIB

Le Havre vs Auxerre 22.00 WIB

Reims vs Rennes 22.00 WIB

Angers vs Nice 22.00 WIB

Senin, 2 September 2024

Lille vs PSG 01.45 WIB

Liga Jerman

(Pekan Kedua, live Mola TV)

Minggu, 1 September 2024

Heidenheim vs Augsburg 20.30 WIB

Bayern Munchen vs SC Freiburg 22.30 WIB.

