Prediksi Timnas U-20 Indonesia vs Korea Selatan di Seoul Earth on Us Cup 2024: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Formasi

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-20 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan dalam partai terakhir Seoul Earth on Us Cup 2024. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Mokdong Stadium, Mokdong, Korea Selatan, Minggu, 1 September 2024, mulai pukul 17.30 WIB, disiarkan langsung platform streaming Vidio.

Garuda Nusantara harus menelan pil pahit pada pertandingan sebelumnya usai dikalahkan Thailand 0-2. Setelah tampil perkasa dengan menumbangkan Argentina 2-1, anak asuh Indra Sjafri tampak tak berkutik melawan Pasukan Tim Gajah Perang.

Indra mengungkapkan pada pertandingan tersebut dia menurunkan komposisi permainan yang berbeda. Tercatat, setidaknya ada lima nama baru yang tampil sejak menit awal, yaitu kiper I Wayan Artha Wiguna, Marselinus Ama Ola, Muhammad Ragil, Maouri Simon, dan Rahmat Syawal.

"Tujuan kami di turnamen ini adalah mencoba pemain baru yang penting sekali untuk mengambil kesimpulan apakah mereka itu benar-benar berkualitas atau tidak. Yang kedua, kami coba di babak kedua untuk melakukan pergantian, ada dua sampai tiga pemain baru," ujar dia dalam sesi jumpa pers usai laga dikutip dari keterangan audio tim media PSSI.

Juru taktik berusia 61 tahun itu mengatakan kini timnya akan memulai persiapan menghadapi Korea Selatan. Namun, tidak ada hal khusus yang dilakukan, hanya berfokus pada pemulihan kondisi pemain. "Kami punya waktu satu atau dua hari untuk istirahat. Kami akan gunakan untuk persiapan dan akan memberikan susunan pemain terbaik," tuturnya.

Sementara itu, Korea Selatan menatap pertandingan kontra Timnas U-20 Indonesia dengan penuh percaya diri usai mengalahkan Argentina 1-0. Taeguk Warriors sebelumnya juga menghajar Thailand 4-1.

Pelatih Korea Selatan U-20 Lee Chang-won, sebelumnya, mengatakan ajang Seoul Earth on Us Cup 2024 menjadi salah satu wadahnya untuk mempersiapkan tim menghadapi Piala Dunia U-20 tahun depan. Ia juga ingin mengetahui seperti apa kemampuan para pemainnya saat ini, sehingga tidak mementingkan apapun hasil yang didapat.

"Hasil kompetisi itu baik, tetapi ada gambaran yang lebih besar yang lebih penting. Saya ingin fokus pada pemahaman pemain dengan tepat dan memperkuat tim," ujar dia dikutip dari Star News Korea. "Saya ingin tim memainkan sepak bola build-up dan memaksimalkan sisi sayap sesuai dengan filosofi Asosiasi Sepak Bola Korea."

Head to Head

Timnas U-20 Indonesia dan Korea Selatan U-20 belum pernah bertemu sebelumnya. Terakhir kali Garuda Nusatan bersua Korea Selatan U-21 di Toulon Tournament 2024. Kala itu, anak asuh Indra Sjafri takluk dengan skor 1-2.

5 Pertandingan Terakhir Timnas U-20 Indonesia

30/08/2024 Indonesia 0-2 Thailand

28/08/2024 Argentina 1-2 Indonesia

29/07/2024 Thailand 0-1 Indonesia

27/07/2024 Indonesia 1-0 Malaysia

23/07/2024 Indonesia 6-2 Timor Leste

5 Pertandingan Terakhir Korea Selatan U-20

28/08/2024 Korea Selatan 4-1 Thailand

30/08/2024 Korea Selatan 1-0 Argentina

12/06/2023 Israel 3-1 Korea Selatan

09/06/2024 Italia 2-1 Korea Selatan

05/06/2023 Korea Selatan 1-0 Nigeria

Perkiraan Susunan Pemain

Indonesia: Ikram Algiffari; Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, Sulthan Zaky; Dony Tri Pamungkas, Alfharezzi Buffon, Figo Dennis, Toni Firmansyah; Riski Afrisal, Arlyansyah Abdulmanan, Arkhan Kaka.

Korea Selatan: Gong Sihyeon; Jung Sungmin, Lee Yechan, Bae Hyunseo, Lee Changwoo, Park Subeen; Lee Sooah, baek Mingyu, Hong Seokhyun, Kim Hyunwoo; Kim Gyeol.

Prediksi Pertandingan

Secara statistik, Korea Selatan lebih diunggulkan meraih kemenangan atas Timnas U-20 Indonesia pada pertandingan kali ini. Taeguk Warrior belum terkalahkan sepanjang Seoul Earth on Us Cup 2024 dan baru kebobolan satu gol. Sementara Garuda Nusantara sudah menelan satu kekalahan. Dari materi pemain dan pengalaman, Korea Selatan juga lebih unggul, apalagi pertandingan nanti digelar di kandang mereka. Prediksi skor Timnas U-20 Indonesia vs Korea Selatan: 1-3.

