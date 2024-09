Jadwal Live Liga 1 Sabtu 14 September 2024: Barito Putera vs Persik Kediri dan Persita vs Persebaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan keempat akan kembali bergulir pada Sabtu, 14 September 2024. Ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yang sama-sama disiarkan langsung Indosiar dan Vidio.

Pada sore hari, mulai 15.00 WIB, Barito Putera akan menjamu Persik Kediri. Kedua tim sama-sama membutuhkan poin penuh di laga ini. Mereka baru menang sekali dalam dua laga yang dijalaninya.

Baca juga: Jadwal Live dan Prediksi Barito Putera vs Persik Kediri di Liga 1 Sabtu Hari Ini

Persik Kediri menempati posisi yang lebih baik, yakni di urutan 11 klasemen dengan nilai 4. Sedangkan Barito ada di urutan ke-15 dengan nilai 3.

Dalam pertemuan sebelumnya, kedua tim saling mengalahkan. Persik menang 3-1 di kandang dan Barito menang 2-0 di markasnya.

Pada malam hari, mulai 19.00 WIB, akan hadir pertandingan Persita Tangerang melawan Persebaya Surabaya. Kedua tim belum terkalahkan dan kini ada di 6 besar klasemen.

Persita dalam posisi lebih baik dan menempati urutan keempat dengan nilai 7. Persebaya ada di posisi keenam dengan nilai yang sama tapi kalah dalam selisih gol. Dalam dua pertemuan kedua sebelumnya Persebaya menang sekali dan ditahan imbang lawannya.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Keempat

Rabu, 11 September 2024

Bali United vs Arema FC 0-0

Dewa United vs PSIS Semarang 2-1

PSM Makassar vs Persib Bandung 0-0

Kamis, 12 September 2024

PSS Sleman vs Borneo FC 1-1

PSBS Biak Numfor vs Persija Jakarta 3-1

Jumat, 13 September 2024

Malut United vs Semen Padang 2-1

Persis Solo vs Madura United 4-0.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sabtu, 14 September 2024

15:30 Barito Putera vs Persik Kediri (Indosiar)

19:00 Persita vs Persebaya (Indosiar).

Selanjutnya: Top Skor Liga 1