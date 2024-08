Prediksi Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris: Jadwal Live, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai besar akan tersaji pada pekan ketiga Liga Inggris 2024-2025 yang mempertemukan Manchester United vs Liverpool. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Old Trafford, Minggu, 1 September 2024, mulai pukul 22.00 WIB, disiarkan langsung platform streaming Vidio.

Setan Merah sedang dalam situasi tak baik usai pada pekan sebelumnya menderita kekalahan tipis 1-2 dari Brighton & Hove Albion. Hasil tersebut membuat mereka kini tercecer di peringkat ke-11 klasemen sementara.

Kekuatan tim asuhan Erik Ten Hag juga pincang menyusul cederanya beberapa pemain inti. Ia pun mengonfirmasi penyerang Rasmus Hojlund tidak akan tampil pada laga tersebut. "Dia sudah kembali berlatih, tetapi membutuhkan waktu sebelum dia benar-benar pulih. Cedera itu terjadi saat pertandingan pertama pra musim, jadi dia juga perlu membangun kebugarannya," ucap dia dikutip dari laman resmi klub.

Selain Hojlund, Manchester United juga kehilangan lima pemain lain, yaitu Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Luke Shaw, Leny Yoro, dan yang teranyar Mason Mount. Mantan gelandang Chelsea itu mengalami masalah otot yang mengharuskannya melewatkan beberapa pertandingan ke depan.

Kondisi berbeda dialami Liverpool menjelang laga kontra Manchester United. The Reds sedang dalam tren positif setelah meraih dua kemenangan beruntun. Kini, mereka pun bertengger di peringkat keempat klasemen sementara.

Hadirnya pemain anyar Federico Chiesa membuat suasana tim semakin bagus. Walau begitu, pelatih Arne Slot memastikan winger asal Italia itu belum akan debut pada laga kontra Manchester United. Chiesa hanya akan ikut dalam sesi latihan, tapi tidak dimasukkan dalam daftar pemain yang bertanding.

"Dia akan berlatih bersama kami, tetapi kemungkinan besar dia tidak akan masuk skuad untuk hari Minggu," ujar Arne Slot dikutip dari laman resmi klub. "Jika cedera muncul dalam dua hari ke depan, kami mungkin membutuhkannya, tetapi saya tidak mengharapkannya masuk skuad, meskipun saya tidak bisa menjamin hal itu."

Liverpool akan tampil dengan kekuatan penuh. Para pemain inti, sepeti Mohamed Salah, Luis Diaz, Diogo Jota, Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, Virgil van Dijk, hingga Trent Alexander-Arnold dalam kondisi fit. Hanya Curtis Jones yang dipastikan absen karena cedera.

Head to Head

Laga Manchester United vs Liverpool akan menjadi pertemuan ke-65 kedua tim di Liga Inggris. Setan Merah unggul dengan 29 kemenangan, berbanding 19 milik Liverpool. Namun, dari lima pertemuan terakhir, The Reds tak terkalahkan dengan meraih tiga kemenangan dan dua lainnya berakhir imbang.

5 Duel Terakhir Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris

07/04/2024 Manchester United 2-2 Liverpool

17/12/2023 Liverpool 0-0 Manchester United

05/03/2023 Liverpool 7-0 Manchester United

22/08/2024 Manchester United 2-1 Liverpool

19/04/2022 Liverpool 4-0 Manchester United

Perkiraan Susunan Pemain

Manchester United: Andre Onana; Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Diogo Dalot; Noussair Mazraoui; Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes; Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee.

Liverpool: Alisson Becker; Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Harvey Elliott; Luis Diaz, Mohamed Salah, Diogo Jota.

Prediksi Pertandingan

Duel Manchester United vs Liverpool diprediksi berjalan sengit dengan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Catatan panjang rivalitas kedua tim bakal menambah bumbu pertandingan untuk berjalan dengan tensi tinggi. Namun secara statistik, The Reds lebih diunggulkan meraih kemenangan. Mereka tidak terkalahkan dalam pertemuan terakhir dengan Setan Merah di Liga Inggris. Prediksi skor Manchester United vs Liverpool: 0-3.

LIVERPOOL, MAN UTD, SOCCERWAY, PREMIER LEAGUE

