Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ketiga: Arsenal vs Brighton 1-1, Declan Rice Kena Kartu Merah

TEMPO.CO, Jakarta - Brighton and Hove Albion mengakhiri kesempurnaan Arsenal di awal Liga Inggris 2024-2025. Kedua tim bermain imbang 1-1 di Emirates Stadium pada pekan ketiga, Sabtu, 31 Agustus.

Arsenal harus bermain dengan 10 orang dalam laga ini setelah Declan Rice diusir wasit di babak kedua.

Arsenal mendominasi babak pertama dan mampu memimpin lewat Kai Havertz pada menit ke-38. Pemain depan Jerman ini menuruskan umpan matang dari Bukayo Saka menjadi gol yang brilian.

Empat menit memasuki babak kedua, Arsenal harus bermain dengan 10 orang. Rice diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-49.

Sejak Boxing Day 2019 - pertandingan pertama Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal - the Gunners telah menerima 16 kartu merah di Liga Primer, setidaknya tiga kartu merah lebih banyak dari tim lain. Tapi itu adalah kartu merah pertama Rice dalam penampilannya yang ke-245 di Premier League.

Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Brighton. Penyerang asal Brasil, Joao Pedro, menyamakan kedudukan pada menit ke-59.

Kedua tim memiliki peluang bagus di menit-menit akhir, namun gagal memanfaatkannya sehingga sama-sama harus puas dengan satu poin. Namun, hasil ini membuat mereka sama-sama belum terkalahkan dari tiga pertandingan. Keduanya ada di dua besar klasemen dengan nilai 7 poin.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris Pekan Ketiga:

Sabtu, 31 Agustus 2024

Arsenal vs Brighton 1-1

Nottingham Forest vs Wolves 21.00 WIB

Leicester vs Aston Villa 21.00 WIB

Ipswich Town vs Fulham 21.00 WIB

Brentford vs Southampton 21.00 WIB

Everton vs Bournemouth 21.00 WIB

West Ham vs Manchester City 23.30 WIB

Minggu, 1 September 2024

Chelsea vs Crystal Palace 19.30 WIB

Newcastle vs Tottenham 19.30 WIB

Manchester United vs Liverpool 22.00 WIB.

Klasemen Liga Inggris



Top Skor Liga Inggris

4 gol:

Erling Haaland, Manchester City).

3 gol:

Noni Madueke, Chelsea).

2 gol:

Kai Havertz (Arsenal)

Mohamed Salah (Liverpool)

Danny Welbeck (Brighton)

Son Heung-min (Tottenham)

Joao Pedro (Brighton).

