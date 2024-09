Rekap Hasil Bola Rabu Dinihari 25 September 2024: Real Madrid, Manchester City, Chelsea, dan Como Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Rabu dinihari, 25 September 2024, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Spanyol, Liga Italia, dan Piala Liga Inggris. Real Madrid, Manchester City, Chelsea, dan Como sama-sama menang.

Simak rangkumannya:

Hasil Liga Spanyol

Real Madrid menang 3-2 saat menjamu Alaves pada pekan ketujuh Liga Spanyol di Santiago Bernabeu.

Mereka meraih gol lewat Lucas Vazquez (menit 1), Kylian Mbappe (40), dan Rodrygo (48). Sedangkan gol Alaves dietak Carlos Protesoni (85) dan Kike Garcia (86).

Real Madrid meraih kemenangan ketiganya secara beruntun, yang keempat secara total. Mereka menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 14. Alaves di urutan kedelapan dengan nilai 10.

Dalam laga lain, Sevilla menang 2-1 saat menjamu Valladolid. Sedangkan Valencia ditahan Osasuna 0-0.

Simak hasil selengkapnya:

Sevilla vs Valladolid 2-1

Valencia vs Osasuna 0-0

Real Madrid vs Alaves 3-2

Hasil Piala Liga Inggris

Manchester City lolos ke babak 16 besar setelah menang 2-1 saat menjamu Watford. Mereka langsung unggul dua gol lewat gol Jeremy Doku (menit 5) dan Matheus Nunes (38), kemudian kebobolan oleh Thomas Ince (86).

Chelsea lolos dengan lebih meyakinkan. Mereka berpesta gol dan menang 5-0 saat menjamu Barrow, klub divisi empat.

Christopher Nkunku memborong tiga gol buat The Blues (8, 15, 75). Gol lainnya tercipta dari bunuh diri Paul Farman (28), serta aksi Pedro Neto (48).

Aston Villa dan Leicester City juga lolos. Sebelumnya, Manchester United sudah melaju dengan mengalahkan Barnsley 7-0. Tottenham melaju dengan kemenangan 2-1 di markas Coventry.

Simak hasil selengkapnya:

Chelsea vs Barrow 5-0

Manchester City vs Watford 2-1

Walsall vs Leicester 0-0 (Leicester menang adu penalti 3-0)

Wycombe vs Aston Villa 1-2.

Hasil Liga Italia

Coma akhirnya meraih kemenangan pada pekan kelima Liga Italia. Mereka mengalahkan tuan rumah Atalanta 3-2.

Gol-gol Como dicetak Gabriel Strefezza, Alieu Fadera, dan dari bunuh diri Sead Kolasinac. Gol Atalanta diceploskan Davide Zappacosta dan Ademola Lookman.

Ini kemenangan pertama Como dalam lima laga. Tim asuhan Cesc Fabregas ini menempati posisi ke-15 dengan nilai 5. Atalanta di posisi ke-12 dengan nilai 6.

Hasil:

Atalanta vs Como 2-3.

