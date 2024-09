Erick Thohir Teken MoU PSSI dan KNVB, Salah Satu Poinnya untuk Meningkatkan Kualitas Timnas Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menandatangani MoU kerja sama antara PSSI dan federasi sepak bola Belanda KNVB untuk percepatan prestasi sepak bola di Indonesia. Salah satu poinnya untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia di semua kelompok umur, baik putra maupun putri.

"Ini kelanjutan dari pertemuan pada bulan Mei lalu, yakni PSSI dan KNVB sepakat untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat antara asosiasi masing-masing untuk keuntungan bersama, perkembangan promosi, dan kesuksesan sepak bola yang berkelanjutan di setiap negara," kata Erick melalui keterangan resminya di Jakarta saat menerima tiga orang perwakilan KNVB, Rabu, 25 September 2024.

Menurut Erick, konsistensi prestasi yang ditorehkan juara Piala Eropa 1988 itu dan pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda, menjadi dasar kolaborasi antara dua federasi yang sebenarnya memiliki hubungan historis panjang. "Indonesia tentu yang akan banyak belajar, dan saya senang karena KNVB siap membantu dan memberikan apa yang kami butuhkan," kata dia.

Erick menambahkan, dalam kunjungan federasi sepak bola Belanda yang diwakili oleh Gijs de Jong (Secretary General KNVB), Michael van der Star (Head of International Program & WorldCoaches), dan Ruud van der Sar (Head of Sales, New Partnership ) itu, juga ditandatangani nota kesepakatan untuk mempromosikan sepak bola di berbagai level internasional.

Salah satu poinnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman timnas Indonesia di semua kelompok umur baik putra dan putri. Melalui kerja sama ini, ia optimistis banyak muncul pemain-pemain berbakat di masa depan.

Lebih lanjut, kerja sama antara PSSI dan KNVB ini akan membuat kedua negara rutin mempertemukan timnasnya dalam laga-laga persahabatan. Erick juga menyatakan babak baru kerja sama in juga difokuskan pada berbagai proyek pengembangan, salah satunya, pendidikan pelatih sepak bola Indonesia.

