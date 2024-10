Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ketujuh: Liverpool, Manchester City, dan Arsenal Menang; Bersaing Ketat di 3 Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 5-6 Oktober 2024, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ketujuh. Liverpool, Manchester City, dan Arsenal masih bersaing ketat di tiga besar klasemen setelah sama-sama menang.

Liverpool berhasil mempertahankan puncak klasemen sementara setelah menekuk Crystal Palace dengan skor tipis 1-0 di Stadion Selhurst Park, London. Kemenangan Liverpool diraih berkat gol semata wayang Diogo Jota yang dicetak di babak pertama.

Hasil ini membuat Liverpool bertahan di posisi pertama klasemen sementara Liga Inggris dengan 18 poin. Mereka unggul satu angka dari Manchester City dan Arsenal di posisi kedua dan ketiga. Sedangkan Crystal Palace tertahan di peringkat 18 dengan tiga poin dari tujuh laga.

Dalam laga lain, Manchester City menang 3-2 atas Fulham di Stadion Etihad, Manchester. Dua dari tiga gol City dibuat Mateo Kovacic, sedangkan satu lainnya diciptakan oleh Jeremy Doku. Fulham membalas lewat Andreas Pereira dan Rodrigo Muniz.

Kemenangan ini membuat City mempertahankan posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 17 poin dari tujuh pertandingan, sedangkan Fulham tertahan pada peringkat tujuh dengan 11 poin.

Sementara itu, Arsenal melanjutkan tren kemenangan setelah mengalahkan Southampton 3-1 di Stadion Emirates, London. Tiga gol Arsenal dibuat oleh Kai Havertz, Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka. Sedangkan satu gol Southampton diciptakan oleh Cameron Archer.

Ini kemenangan ketiga berturut-turut Arsenal setelah mengalahkan PSG dalam Liga Champions dan Leicester City dalam Liga Inggris pekan lalu. Kemenangan ini membuat Arsenal mempertahankan posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 17 poin dari tujuh laga. Sedangkan Southampton tertahan pada posisi ke-19 dengan satu poin.

Jadwal Liga Inggris pekan ketujuh masih akan hadir Minggu malam, 6 Oktober 2024, antara lain menampilkan laga Aston Villa vs Manchester United dan Chelsea vs Nottingham Forest.

Hasil Liga Inggris Pekan Ketujuh

Crystal Palace vs Liverpool 0-1

Arsenal vs Southampton 3-1

Brentford vs Wolves 5-3

Leicester City vs Bournemouth 1-0

Manchester City vs Fulham 3-2

West Ham vs Ipswich Town 4-1

Everton vs Newcastle United 0-0.

Jadwal Minggu dan Senin dinihari, 6-7 Oktober 2024 (live Vidio)

20:00 Aston Villa vs Man United

20:00 Chelsea vs Nottingham Forest

22:30 Brighton vs Tottenham Hotspur.

Klasemen Liga Inggris



No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 7 13-2 18 2 Manchester City 7 17-8 17 3 Arsenal 7 15-6 17 4 Chelsea 6 15-7 13 5 Aston Villa 6 12-9 13 6 Newcastle United 7 8-7 12 7 Fulham 7 10-8 11 8 Tottenham 6 12-5 10 9 Brentford 7 13-13 10 10 Nottingham Forest 6 6-5 9 11 Brighton 6 10-8 9 12 West Ham United 7 10-11 8 13 AFC Bournemouth 7 8-10 8 14 Manchester United 6 5-8 7 15 Leicester City 7 9-12 6 16 Everton 7 7-15 5 17 Ipswich Town 7 6-14 4 18 Crystal Palace 7 5-10 3 19 Southampton FC 7 4-15 1 20 Wolverhampton 7 9-21 1

.

ANTARA

