Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Kesembilan: Real Madrid Kalahkan Villarreal 2-0, Federico Valverde dan Vinicius Jr Cetak Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Gol Federico Valverde dan Vinicius Jr mengantar Real Madrid meraih kemenangan kandang 2-0 atas Villarreal di Liga Spanyol pada hari Sabtu, 6 Oktober 2024. Tim asuhan Carlo Ancelotti kembali ke jalur kemenangan setelah kehilangan poin dalam dua pertandingan sebelumnya.

Real unggul pada menit ke-14 melalui satu tembakan jarak jauh yang menakjubkan dari Valverde. Luka memberi umpan sepak pojok untuk gol ini. Penyerang asal Brasil, Vinicius Jr, kemudian memastikan kemenangan Madrid pada menit ke-73 melalui tembakan dari luar kotak penalti.

Real Madrid, yang merupakan juara bertahan, meraih kemenangan pertama dalam tiga laga. Sebelumnya mereka kalah 1-0 di Lille di Liga Champions dan ditahan imbang 1-1 oleh Atletico Madrid.

Kemenangan ini mengantar Real, yang berada di peringkat kedua klasemen, menyamai Barcelona dengan 21 poin. Namun, Barca baru akan bermain ke markas tim peringkat ke-11, Alaves, pada Minggu malam.

Villarreal menderita kekalahan keduanya. Mereka berada di urutan ketiga klasemen dengan 17 poin.

Laporan Pertandingan

Datang sebagai tim tamu, Villarreal memulai pertandingan dengan baik. Penjaga gawang Real, Andriy Lunin, harus melakukan penyelamatan delapan menit setelah pertandingan dimulai untuk menghalau umpan silang berbahaya dari Nicolas Pepe.

Namun, Valverde memberikan keunggulan lebih dulu bagi tuan rumah. Ketika itu, kapten Luka Modric memberikan umpan kepada gelandang asal Uruguay itu dari sepak pojok. Bola memantul dari pemain bertahan Villarreal dan masuk ke dalam gawang.

Jude Bellingham dan Kylian Mbappe memiliki peluang bagus sebelum jeda. Namun, keduanya gagal mencetak gol. Pertandingan kemudian melambat setelah babak kedua dimulai.

Villarreal, yang tidak diperkuat oleh Ayoze Perez yang telah mencetak enam gol musim ini, hampir saja menyamakan kedudukan tak lama setelah turun minum. Alex Baena mengancam gawang Lunin, namun tendangannya hanya membentur tiang gawang.

Lini pertahanan Villarreal berhasil menjaga jarak dengan Vinicius ketika pemain asal Brasil itu mulai masuk ke dalam permainan di akhir babak pertama. Penyerang berusia 24 tahun itu akhirnya berhasil mencetak gol di babak kedua, mencetak gol keempatnya di liga musim ini.

Real telah berhasil menghindari kekalahan dalam 41 partai terakhirnya di La Liga. Ini rekor terbaik kedua bagi satu tim dalam sejarah kompetisi ini setelah Barcelona yang mencatatkan 43 partai tak terkalahkan pada tahun 2018.

Villarreal melakukan 12 tembakan secara total, satu lebih banyak dari tuan rumah tapi mereka tidak berhasil mencetak gol.

Liga Spanyol

(Pekan Ke-9, live Vidio/Bein Sports)

Jumat, 4 Oktober 2024

Espanyol vs Mallorca 2-1

Leganes vs Valencia 0-0.

Sabtu, 5 Oktober 2024

Espanyol vs Mallorca

Getafe vs Osasuna 1-1

Las Palmas vs Celta Vigo 0-1

Valladolid vs Vallecano 1-2

Real Madrid vs Villarreal 2-0.

Minggu dan Senin dinihari, 6-7 Oktober 2024

Liga Spanyol

(Pekan Ke-9, live Vidio/Bein Sports)

19:00 Girona vs Athletic Bilbao

21:15 Alavés vs Barcelona

23:30 Sevilla vs Betis

02:00 Real Sociedad vs Atletico.

Klasemen Liga Spanyol



No Tim Main Gol Poin 1 Barcelona 8 25-9 21 2 Real Madrid 9 19-6 21 3 Villarreal 9 17-17 17 4 Atletico Madrid 8 12-4 16 5 Osasuna 9 13-14 15 6 Real Mallorca 9 9-8 14 7 Athletic Bilbao 8 12-8 14 8 Rayo Vallecano 9 11-9 13 9 Celta Vigo 9 16-15 13 10 Real Betis 8 8-7 12 11 RCD Espanyol 9 9-13 10 12 Deportivo Alaves 8 11-12 10 13 Girona FC 8 9-11 9 14 Sevilla FC 8 8-10 9 15 Getafe CF 9 6-7 8 16 CD Leganes 9 5-9 8 17 Real Sociedad 8 6-7 8 18 Valencia CF 9 5-13 6 19 Real Valladolid 9 5-19 5 20 Las Palmas 9 9-17 3

.

REUTERS

