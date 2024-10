Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ketujuh: Inter vs Torino 3-2, Begini Kata Marcus Thuram setelah Bikin Hat-trick

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah hat-trick dari Marcus Thuram memberi Inter Milan kemenangan 3-2 atas Torino dalam pertandingan Liga Italia pekan ketujuh di San Siro, 6 Oktober 2024.

Inter kini berada di urutan kedua dalam klasemen liga dengan 14 poin, tertinggal dua poin dari Napoli. Torino berada di urutan keenam dengan 11 poin.

Torino harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-20 setelah Guillermo Maripan mendapat kartu merah. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Inter.

Terobosan terjadi pada menit ke-25. Thuram menjebol gawang lawan dengan sundulan dari jarak dekat. Pemain Prancis itu menggandakan keunggulan Inter pada menit ke-35, juga melalui sundulan dari jarak dekat.

Torino berhasil mencetak gol satu menit kemudian. Duvan Zapata memanfaatkan kesalahan lini belakang Inter untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti.

Thuram kemudian melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-90. Ia berada di tempat yang tepat untuk menyarangkan bola rebound setelah kiper Torino, Vanja Milinkovic-Savic, berhasil menepis sundulannya.

Penyerang Torino, Nikola Vlasic, mencetak gol dengan mengonversi tendangan penalti empat menit sebelum pertandingan berakhir. Penalti ini diberikan buat Torino setelah Hakan Calhanoglu menjatuhkan Adam Masina di dalam kotak penalti.

Namun, tim tamu tidak mampu melakukan serangan terakhir untuk menyamakan kedudukan. Torino mengalami kemunduran lebih lanjut ketika Zapata, pemain asal Kolombia, ditandu keluar lapangan karena diduga mengalami cedera lutut.

Seusai laga, Thuram, yang merupakan pencetak gol terbanyak sementara di liga musim ini dengan tujuh gol, mengatakan bahwa Inter tidak boleh terus menerus kebobolan.

“Ini juga merupakan kesalahan para penyerang, bukan hanya para pemain bertahan atau penjaga gawang," kata dia.

"Kami memiliki sebelas (pemain) di atas lapangan dan tidak kemasukan gol adalah bagian dari tugas semua orang. Kami akan mencoba untuk memperbaiki diri di laga-laga selanjutnya.”

“Ada banyak pekerjaan, terutama di kotak penalti. Bagi saya, mencetak gol selalu merupakan perasaan yang luar biasa, tetapi saya selalu ingin tetap menjadi pemain yang membantu tim di atas segalanya.”

Mateo Retegui juga mencetak hat-trick untuk Atalanta pada hari Sabtu dalam kemenangan 5-1 di kandang melawan Genoa.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ketujuh)

Jumat, 4 Oktober 2024

Verona vs Venezia 2-1

Napoli vs Como 3-1.

Sabtu, 5 Oktober 2024

Udinese vs Lecce 1-0

Atalanta vs Genoa 5-1

Inter vs Torino 3-2.

Minggu dan Senin dinihari, 6-7 Oktober 2024

(live Bein Sports)

17:30 Juventus vs Cagliari

20:00 Bologna vs Parma

20:00 Lazio vs Empoli

23:00 Monza vs Roma

01:45 Fiorentina vs Milan.

Klasemen Liga Italia



No Tim Main Gol Poin 1 Napoli 7 14-5 16 2 Inter Milan 7 16-9 14 3 Udinese 7 10-10 13 4 Juventus 6 9-0 12 5 Torino FC 7 12-11 11 6 AC Milan 6 14-7 11 7 Atalanta 7 16-13 10 8 Empoli FC 6 5-2 10 9 Lazio 6 12-10 10 10 Hellas Verona 7 12-12 9 11 AS Roma 6 7-4 9 12 Calcio Como 7 10-14 8 13 Fiorentina 6 7-7 7 14 Bologna FC 6 7-9 7 15 Genoa 7 5-15 5 16 Lecce 7 3-12 5 17 Cagliari 6 4-10 5 18 Parma FC 6 10-12 5 19 Venezia 7 5-12 4 20 Monza Calcio 6 4-8 3

.



REUTERS

