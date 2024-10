Hasil dan Klasemen Liga Inggris Minggu Dinihari 20 Oktober 2024: Manchester United dan Tottenham Menang, Arsenal Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu malam, 19 Oktober 2024, menampilkan rangkaian laga pekan kedelapan. Manchester United dan Tottenham Hotspur menang, sedangkan Arsenal kalah.

Manchester United kembali ke jalur kemenangan setelah menekuk Brentford dengan skor 2-1 di Stadion Old Trafford. Hasil ini mengakhiri catatan minor Manchester United yang pada tiga pekan sebelumnya di Liga Inggris tak pernah merasakan kemenangan dengan mendapatkan dua hasil imbang dan satu kekalahan.

Kemenangan Manchester United pada pertandingan ini hadir berkat gol dari Alejandro Garnacho serta Rasmus Hojlund, sedangkan Brentford sempat unggul terlebih dahulu lewat Ethan Pinnock.

Kini Manchester United naik ke peringkat 10 klasemen sementara Liga Inggris dengan total 11 poin dari delapan pertandingan. Sedangkan Brentford menempati posisi 12 berselisih satu poin.

Dalam laga lain, Tottenham bangkit dari ketertinggalan dan menang atas 10 pemain West Ham dengan skor 4-1 di Stadion Tottenham Hotspur, London. Mereka mampu mengamankan kemenangan berkat gol Dejan Kulusevski, Yves Bissouma, gol bunuh diri Alphonse Areola, dan Son Heung-min.

West Ham sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Mohammed Kudus. Mereka harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-86 karena pemain asal Ghana tersebut menerima kartu merah dari wasit.

Berkat kemenangan ini Tottenham naik ke peringkat enam klasemen sementara Liga Inggris dengan total torehan 13 poin dari delapan pertandingan. Sedangkan West Ham tertahan di posisi 14 dengan delapan poin.

Sementara itu, Arsenal menelan kekalahan perdana pada kompetisi Liga Inggris musim ini. Mereka takluk dari Bournemouth dengan skor 2-0 ketika pekan kedelapan di Stadion Vitality, Bournemouth.

Pada pertandingan ini Arsenal kehilangan William Saliba sejak menit ke-30 dan Bournemouth mampu unggul berkat gol dari Ryan Christie serta Justin Kluivert.

Hasil ini membuat Arsenal masih tertahan di posisi ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 17 poin dari delapan laga. Sedangkan Bournemouth naik ke posisi 10 dengan 11 poin.

Lanjutan Liga Inggris akan kembali hadir malam ini, dengan laga besar Liverpool vs Chelsea FC.

Liga Inggris

(Pekan kedelapan, live Vidio)

Sabtu, 19 Oktober 2024

Tottenham Hotspur vs West Ham United 4-1

Fulham vs Aston Villa 1-3

Ipswich Town vs Everton FC 0-2

Manchester United vs Brentford 2-1

Newcastle United vs Brighton 0-1

Southampton vs Leicester City

Bournemouth vs Arsenal 2-0.

Minggu, 20 Oktober 2024

20:00 Wolverhampton vs Manchester City

22:30 Liverpool vs Chelsea FC

Selasa, 22 Oktober 2024

02:00 Nottingham Forest vs Crystal Palace.

Klasemen Liga Inggris



ANTARA

