Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Keenam: AC Milan vs Udinese 1-0, Juventus vs Lazio 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan menang 1-0 atas Udinese dalam laga pekan kedelapan Serie A Liga Italia 2024/25 di Stadion San Siro pada Sabtu malam, 19 Oktober 2024. Juventus juga menang 1-0 atas Lazio.

Milan menang berkat gol tunggal Samuel Chukwueze di babak pertama. Kemenangan tersebut juga diwarnai oleh kartu merah gelandang timnas Belanda keturunan Indonesia, Tijjani Raijnders.

Dengan hasil ini, AC Milan menempati peringkat keempat dengan 14 poin. Sementara, Udinese berada di urutan 6 dengan 13 poin.

AC Milan sudah bisa unggul pada menit ke-12 berkat gol Okafor. Bermula dari serangan dari sisi kiri, bola dikirim ke tengah yang dikontrol Pulisic.

Pulisic kemudian mengopernya ke Chukwueze, yang kemudian Chukwueze dituntaskan di kotak menjadi gol. Skor 1-0.

Udinese merespons gol tersebut dengan menciptakan peluang pada menit ke-18. Ehizibue melepas tendangan datar dari luar kotak penalti, tetapi bola bisa ditangkap kiper Mike Maignan.

Petaka menimpa Milan pada menit ke-29. Reijnders diganjar kartu merah langsung usai menjatuhkan Sandi Lovric yang berlari menuju kotak penalti saat skema serangan balik Udinese.

Walau kalah jumlah, Milan tetap menang penguasaan bola di babak pertama sehingga Udinese sulit untuk membangun serangan. Skor 1-0 bertahan sampai jeda.

Udinese mulai mendominasi di babak kedua. Mereka mendapat peluang emas pada menit ke-55. Tandukan Ehizibue kotak penalti belum menemui sasaran.

Udinese baru bisa menciptakan peluang lagi pada menit ke-72, tetapi sepakan Ekkelenkamp belum on target.

Tiga menit berselang, Milan mendapatkan peluang beruntun. Pulisic melepas tendangan yang bisa ditepis Okoye, bola rebound disambar Abraham, tetapi lagi-lagi dimentahkan Okoye.

Udinese akhirnya mencetak gol pada menit ke-90+5. Kabasele sukses menjebol gawang AC Milan. Namun, setelah melihat VAR, wasit menganulir gol itu karena berbau offside. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Dalam laga lain, Juventus menang 1-0 saat menjamu Lazio. Gol tunggal dalam laga ini tercipta dari bunuh diri Mario Gila pada menit ke-85.

Juventus kini menempati posisi dua besar klasemen dengan nilai 16, sama dengan Napoli. Lazio ada di urutan kelima dengan nilai 13.

Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan kesembilan, live Vidio)

Sabtu, 19 Oktober 2024

Como vs Parma 1-1

Genoa vs Bologna 2-2

Milan vs Udinese 1-0

Juventus vs Lazio 1-0.

Minggu, 20 Oktober 2024

17:30 Empoli vs Napoli

20:00 Lecce vs Fiorentina

20:00 Venezia vs Atalanta

23:00 Cagliari vs Torino.

Senin, 21 Oktober 2024

01:45 Roma vs Inter

Selasa, 22 Oktober 2024

01:45 Hellas Verona vs Monza.

Klasemen Liga Italia

