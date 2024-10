Hasil - Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-10: Real Madrid Kalahkan Celta Vigo 2-1, Kylian Mbappe dan Vinicius Cetak Gol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid menang 2-1 di kandang Celta Vigo dalam pertandingan lanjutan Jornada ke-10 Liga Spanyol 2024/25 di Stadion Abanca Balaidos, Minggu dinihari, 20 Oktober 2024.

Kylian Mbappe membuka keunggulan bagi Madrid di babak pertama. Celta mampu menyamakan kedudukan di babak kedua berkat gol Williot Swedberg sebelum Vinicius Junior mengunci kemenangan tim tamu lewat golnya.

Hasil ini membuat Real Madrid menempel ketat Barcelona di peringkat klasemen sementara. Pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati posisi kedua dan menyamai poin Barcelona yaitu 24 poin dari 10 laga.

Barcelona baru akan bermain melawan Sevilla pada Senin pukul 02.00 dini hari WIB. Sementara itu Celta Vigo berada di posisi ke-10 klasemen dengan 13 poin, demikian yang dilansir dari laman resmi LaLiga.

Real Madrid membuka skor pada menit ke-20. Berawal dari kesalahan pemain Celta Vigo, Eduardo Camavinga melepas umpan pada Kylian Mbappe yang melepaskan sepakan keras dan menjebol gawang Celta Vigo.

Gol ini merupakan yang kedelapan bagi Mbappe sejak bergabung dengan Real Madrid musim ini. Skor 1-0 untuk Real Madrid bertahan hingga babak pertama usai.

Celta Vigo mencoba bangkit pada babak kedua. Pada menit ke-51 lewat serangan di sisi kanan. Oscar Mingueza mengakhirinya dengan umpan tarik ke depan kotak penalti dan Swedberg mudah saja menyontek ke gawang Courtois. Skor menjadi 1-2.

Pada menit ke-54, gol Vinicius Junior dianulir wasit pada pada prosesnya Mbappe dalam posisi offside. Pelatih Carlo Ancelotti memasukkan Luka Modric dan Rodrygo.

Pada menit ke-66, Modric melepas terobosan yang membuat Vinicius berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Pemain asal Brasil itu menuntaskan peluang itu dengan sempurna untuk membuat skor menjadi 2-1.

Setelah itu Celta coba mengambil inisiatif serangan untuk mencari gol penyama kedudukan. Mereka mengurung pertahanan Madrid, tetapi tidak ada peluang berbahaya dibuat. Skol 2-1 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Liga Spanyol

(Pekan kesembilan, live Bein Sports)

Sabtu, 19 Oktober 2024

Athletic Bilbao vs Espanyol 4-1

Osasuna vs Real Betis 1-2

Girona vs Real Sociedad 0-1

Celta de Vigo vs Real Madrid 1-2.

Minggu, 20 Oktober 2024

19:00 Mallorca vs Rayo Vallecano

21:15 Atletico Madrid vs Leganés

23:30 Villarreal vs Getafe

Senin, 21 Oktober 2024

02:00 Barcelona vs Sevilla

Selasa, 22 Oktober 2024

02:00 Valencia vs Las Palmas.

Klasemen Liga Spanyol



ANTARA

