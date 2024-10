Jadwal Liga Champions Malam Ini, Selasa 22 Oktober 2024: Real Madrid vs Dortmund, PSG vs PSV, juga ada Juventus, AC Milan, dan Arsenal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 22-23 Oktober 2024, akan menampilkan rangkaian laga pekan ketiga. Ada laga besar Real Madrid vs Dortmund dan PSG vs PSV. Juventus, Arsenal, dan AC Milan juga bermain.

Real Madrid vs Dortmund akan menjadi laga yang paling dinantikan malam ini. Real Madrid, yang berasal dari Spanyol, akan berusaha bangkit setelah kalah 0-1 dari Lille pada pekan kedua. Sedangkan Klub Jerman Dortmund tampil mengesankan dalam dua laga, kini memuncaki klasemen dengan nilai enam.

Klub Liga Prancis PSG juga akan berusaha bangkit saat menjamu PSV Eindhoven (Belanda). Mereka baru kalah 0-2 dari Arsenal dan kini ada di posisi ke-19 klasemen. PSV belum pernah menang dalam dua laga awalnya dan masih tercecer di posisi 24 klasemen dengan nilai satu.

Malam ini, klub Italia Juventus juga akan tampil, melawan Stuttgart (Jerman). Mereka terus menang dalam dua laga awalnya dan kini menempati posisi ketujuh klasemen. Stuttgart baru meraih satu poin dan kini menempati posisi ke-25.

Klub Italia lain, AC Milan, juga akan berlaga dan mencari kemenangan pertamanya setelah turus kalah dalam dua laga. Mereka akan melawan Club Brugge yang sudah sekali menang.

Klub Inggris Arsenal akan bermain melawan Shakhtar Donetsk. Sedangkan Aston Villa akan menjamu Bologna.

Jadwal Liga Champions

Selasa, 22 Oktober 2024

Selasa, 22 Oktober 2024

23:45 Milan vs Club Bruges (SCTV)

23:45 AS Monaco vs Crvena zvezda

Rabu, 23 Oktober 2024

02:00 Aston Villa vs Bologna

02:00 Girona vs Slovan Bratislava

02:00 Juventus vs Stuttgart

02:00 PSG vs PSV

02:00 Sturm Graz vs Sporting

02:00 Arsenal vs Shakhtar Donetsk

02:00 Real Madrid vs Borussia Dortmund (SCTV).