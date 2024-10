Rekap Hasil Liga Inggris: Chelsea Menang atas Newcastle, Manchester United Kalah Lawan West Ham

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea berhasil mengalahkan Newcastle United dalam pertandingan Liga Inggris di Stamford Bridge pada Minggu, 27 Oktober 2024. The Blues menang 2-1. Kemenangan membuat Chelsea naik ke peringkat keempat klasemen Liga Inggris.

Pertandingan berjalan empat menit, Cole Palmer menerima sebuah operan terobosan di dalam kotak penalti. Tembakan berhasil masuk ke sudut kanan bawah gawang. Namun, gol tersebut dianulir wasit setelah tinjauan VAR. Palmer telah terlebih dulu dalam posisi offside.

Pada menit ke-18, Pedro Neto berhasil mengumpan bola pada Nicolas Jackson di dalam kotak penalti. Dia tidak memerlukan waktu yang lama untuk dapat memasukkan bola ke sudut kanan gawang Newcastle. Skor 1-0 untuk Chelsea.

Pada menit ke-32, Alexander Isak menemukan sebuah ruang bebas di dalam kotak penalti untuk menyambut sebuah umpan silang. Ia melepaskan tembakan rendah yang melesat masuk ke sudut kanan bawah gawang. Skor 1-1.

Pada mneit ke-47, Romeo Lavia mengoper pada Cole Palmer. Pemain Timnas Inggris itu menerima bola dan lalu melepaskan sebuah tembakan keras dari batas kotak penalti. Skor berubah menjadi 2-1. Ini menjadi gol ketujuh Palmer di Liga Inggris musim ini.

Manchester United Keok di Kandang West Ham United

Di pertandingan lain, Manchester United harus menelan kekalahan dari West Ham United di London Stadium pada Minggu, 27 Oktober 2024. Jarred Bowen menjadi penentu kemenangan The Hammers setelah berhasil mengoversi penalti pada menit ke-90+2.

Dalam pertandingan tersebut, Manchester United mendominasi pertandingan dengan pengausaan 57 persen bola. Setan Merah juga membuat 18 peluang mencetak gol, tetapi hanya lima peluang yang mengarah tepat ke gawang.West Ham United hanya menguasai 43 persen dengan tiga peluang matang.

West Ham mencuri gol pertama pada menit ke-74. Danny Ings mengirim umpan terobosan pada Crysencio Summerville yang berhasil menaklukan kiper Andre Onana. Skor 1-0.

Manchester United bermain lebih menyerang setelah pergantian Christian Eriksen dengan Joshua Zirkzee. Hasilnya, pada menit ke-81, Casemiro berhasil mencetak gol penyeimbang lewat sundulannya. Ia berhasil menerima bola umpan silang dari Zirkzee. Skor menjadi 1-1.

Petaka untuk Manchester United datang pada menit ke-87 setelah pemain bertahannya menjatuhkan Ings. Wasit David Coote meninjau VAR dan memutuskan memberi hadiah penalti untuk West Ham. Bowen mengonversi penalti menjadi gol. Skor 2-1 untuk keunggulan West Ham bertahan hingga akhir.

Hasil Liga Inggris Pukul 21.00 WIB

Chelsea vs Newcastle United 2-1

Crystal Palace vs Tottenham Hotspur 1-0

West Ham United vs Manchester United 2-1

