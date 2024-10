Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Kesembilan: Manchester City vs Southampton 1-0, Aston Villa dan Brighton Tertahan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gol cepat Erling Haaland mengantarkan Manchester City mengalahkan Southampton 1-0 dalam pertandingan Liga Inggris pekan kesembilan di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu, 26 Agustus 2024. Ia sekaligus memastikan Man City merebut puncak klasemen.

Haaland menciptakan gol ketika pertandingan baru berjalan lima menit. Golnya membuat Man City mengumpulkan 23 poin atau dua poin di atas peringkat kedua Liverpool.

Ini empat kekalahan beruntun Southampton dalam pertandingan liga yang membuat The Saints terpuruk ke peringkat 19 dengan satu poin dari sembilan pertandingan.

City mendominasi pertandingan dengan melepaskan 22 tendangan yang delapan di antaranya tepat sasaran dan menguasai 58 persen distribusi bola.

Southampton berupaya mengambil inisiatif menyerang tapi City yang mencetak gol pada menit ke-5 ketika umpan silang Matheus Nunes disambut oleh tendangan kaki kiri Haaland untuk mengubah kedudukan 1-0.

The Citizens kembali menciptakan peluang lewat tendangan Savinho dari luar kotak penalti yang dihalau kiper Southampton Aaron Ramsdale.

Southampton membuat peluang emas lewat tendangan Cameron Archer pada waktu tambahan babak pertama, namun bola membentur mistar gawang City.

Pada babak kedua, Haaland hampir merobek lagi jala tim tamu yang diselamatkan Ramsdale. Haaland lagi-lagi mengancam lewat sundulan setelah menerima umpan Savinho, akan tetapi bola melenceng dari sasaran.

City tetap mendominasi tapi kedudukan 1-0 tak berubah sampai laga usai.

Sabtu pekan depan City akan menghadapi Bournemouth, sedangkan Southampton menjamu Everton.

Aston Villa dan Brighton Tertahan

Aston Villa dan Brighton ditahan imbang, sedangkan Brentford mengamankan kemenangan dramatis pada pekan kesembilan Liga Inggris.

Aston Villa ditahan imbang oleh Bournemouth dengan skor 1-1 ketika bertandang ke Stadion Vitality, Bournemouth. Skuad asuhan Unai Emery sebenarnya mampu mengamankan gol terlebih dahulu lewat gol Ross Barkley, namun Bournemouth dapat menyamakan kedudukan pada menit-menit terakhir melalui Evanilson.

Meski hanya mengamankan hasil imbang, Aston Villa naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 18 poin dari sembilan laga, sedangkan Bournemouth masih tertahan di posisi 11 dengan 12 poin.

Hasil imbang ini juga turut didapatkan oleh Brighton setelah mengakhiri laga dengan skor 2-2 ketika menjamu Wolves di Stadion Amex, Brighton.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Brighton sebenarnya dapat unggul dua gol hingga menit ke-88 melalui Danny Welbeck dan Evan Ferguson, namun Wolves bangkit berkat Rayan Ait-Nouri serta Matheus Cunha.

Hasil ini membuat Brighton berada di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 16 poin, sedangkan Wolves naik ke peringkat 19 dengan dua poin dari sembilan laga.

Sementara itu, kemenangan dramatis 4-3 didapatkan oleh Brentford ketika menjamu Ipswich Town di Stadion Gtech, London.

Jual beli gol terjadi pada pertandingan dan Ipswich Town sempat unggul dua gol melalui Sammie Szmodics dan George Hirst, namun Brentford dapat menyamakan kedudukan melalui Yoane Wissa serta Harry Clarke sebelum berakhirnya babak pertama.

Selanjutnya Bryan Mbuemo sempat membawa Brentford unggul sebelum kembali disamakan oleh Ipswich Town melalui Liam Delap. Mbuemo menjadi penentu kemenangan Brentford setelah mencetak gol pada menit 90+6.

Kemenangan ini membuat Brentford naik ke peringkat sembilan Liga Inggris dengan 13 poin dari sembilan pertandingan, sedangkan Ipswich Town masih tertahan di posisi 17 dengan empat poin.

Liga Inggris Pekan Kesembilan

Hasil Sabtu, 26 Oktober 2024

Leicester City vs Nottingham Forest 1-3

Aston Villa vs AFC Bournemouth 1-1

Brentford vs Ipswich Town 4-3

Brighton vs Wolves 2-2

Manchester City vs Southampton 1-0

Everton vs Fulham 1-1.

Jadwal Minggu, 27 Oktober 2024

Chelsea vs Newcastle United di Stamford Bridge, pukul 21.00 WIB

Crystal Palace vs Tottenham Hotspur di Selhurst Park, pukul 21.00 WIB

West Ham United vs Manchester United di Stadion London, pukul 21.00 WIB

Arsenal vs Liverpool di Stadion Emirates, pukul 23.30 WIB.

Klasemen Liga Inggris



Pilihan Editor: Prediksi PSS Sleman vs Persita Tangerang di Liga 1 Pekan Kesembilan: Jadwal Live, H2H, Perkiraan Susunan Pemain