Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-11: Barcelona Hantam Real Madrid 4-0 dalam El Clasico, Lewandowski Borong 2 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Robert Lewandowski mencetak dua gol cepat di babak kedua untuk membawa Barcelona menang 4-0 atas Real Madrid dalam El Clasico Liga Spanyol pekan ke-11 di Santiago Bernabeu, Minggu dinihari, 27 Oktober 2024.

Real mengendalikan permainan sejak awal. Namun, mereka menjadi frustrasi karena mereka menyia-nyiakan beberapa peluang bersih.

Barcelona justru tampil efektif. Lewandowski membungkam penonton Bernabeu dengan dua gol setelah serangan balik cepat pada menit ke-54 dan 56.

Ketika Real berusaha bangkit, Barca memukul mereka dengan dua gol lagi melalui serangan balik ketika Lamine Yamal. Pemain berusia 17 tahun menjadi pencetak gol El Clasico termuda pada menit ke-77. Kapten Raphinha memastikan kemenangan pada menit ke-84.

Hasil ini membuat Barcelona bisa memperbesar keunggulan mereka di puncak klasemen. Mereka kini mengumpulkan 30 poin dari 11 laga, unggul enam poin dari Real dan sembilan angka dari Villarreal.

Liga Spanyol Pekan Ke-11

Hasil Sabtu, 26 Oktober 2024

Espanyol vs Sevilla

Real Valladolid vs Villarreal

Rayo Vallecano vs Alaves

Las Palmas vs Girona

Real Madrid vs FC Barcelona 0-4

Jadwal Minggu, 27 Oktober 2024

Leganes vs Celta Vigo di Stadion Municipal de Butarque, pukul 20.00 WIB

Getafe vs Valencia di Coliseum Alfonso Perez, pukul 22.15 WIB.

Jadwal Senin dinihari, 28 Oktober 2024

Real Betis vs Atletico Madrid di Stadion Benito Villamarin, pukul 00.30 WIB

Real Socieded vs Osasuna di Stadion Anoeta, pukul 03.00 WIB.

Jadwal Selasa dinihari, 29 Oktober 2024

Mallorca vs Athletic Club Bilbao di Stadion Mallorca Son Moix, pukul 03.00 WIB.

Klasemen Liga Spanyol



