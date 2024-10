Rekap Hasil Liga Inggris dan Klasemen Pekan Kesembilan: Arsenal vs Liverpool 2-2, Man United dan Tottenham Kalah, Chelsea Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Minggu malam, 27 Oktober 2024, menampilkan rangkaian laga pekan kesembilan. Liverpool ditahan Arsenal, Manchester United dan Tottenham Hotspur kalah, sedangkan Chelsea menang.

Liverpool gagal kembali ke puncak klasemen sementara setelah ditahan imbang Arsenal 2-2 pada pekan ke-9 Liga Inggris di Stadion Emirates.

Pada pertandingan ini, terjadi jual beli gol di antara kedua tim dan Arsenal sempat unggul terlebih dua kali lewat Bukayo Saka dan Mikel Merino.

Meskipun begitu, Liverpool juga mampu dua kali menyamakan kedudukan melalui Virgil van Dijk dan Mohamed Salah dan memaksakan hasil imbang 2-2 pada pertandingan ini.

Hasil ini membuat Liverpool masih tertahan di peringkat kedua dengan 22 poin dari sembilan pertandingan, tertinggal satu angka dari Manchester City. Mereka berjarak empat poin dari Arsenal di posisi ketiga.

Dalam laga lain, Manchester United menelan kekalahan keempat musim ini di ajang Liga Inggris setelah ditekuk West Ham dengan skor 1-2 pada pekan kesembilan di Stadion London, London, Minggu, 27 Oktober.

Pada pertandingan ini West Ham dapat meraih kemenangan berkat gol dari Crysencio Summerville dan Jarrod Bowen, sedangkan Manchester United sempat menyamakan kedudukan melalui Casemiro.

Hasil ini membuat Manchester United turun ke posisi 14 klasemen sementara Liga Inggris dengan 11 poin dari sembilan laga. Sedangkan West Ham naik ke posisi 13 dengan 11 poin.

Tottenham Hotspur juga menelan kekalahan pada pekan kesembilan. Mereka takluk 0-1 dari Crystal Palace di Stadion Selhurst Park, London, setelah kebobolan gol Jean-Philippe Mateta.

Kemenangan ini membuat Crystal Palace naik ke peringkat ke-17 klasemen sementara Liga Inggris dengan enam poin dari sembilan laga. Sedangkan Tottenham tertahan di posisi delapan dengan 13 poin.

Sementara itu, Chelsea kembali ke jalur kemenangan setelah menekuk Newcastle 2-1 di Stadion Stamford Bridge, London.

Kemenangan Chelsea hadir berkat gol dari Nicolas Jackson dan Cole Palmer, sedangkan Newcastle sempat menyamakan kedudukan melalui Alexander Isak.

Hasil ini membuat Chelsea kembali ke posisi lima klasemen sementara Liga Inggris dengan 17 poin dari sembilan laga, sedangkan Newcastle tertahan di peringkat 12 dengan 12 poin.

Hasil Liga Inggris

West Ham vs Manchester United 2-1

Crystal Palace vs Tottenham 1-0

Chelsea vs Newcastle 2-1

Arsenal vs Liverpool 2-2.

Klasemen Liga Inggris



