Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-10: Napoli Kalahkan AC Milan 2-0, Kian Mapan di Posisi Teratas

TEMPO.CO, Jakarta - Napoli menang 2-0 di kandang AC Milan dalam pertandingan pekan ke-10 Liga Italia, Rabu dinihari WIB, 30 Oktober 2024. Mereka semakin mapan di puncak klasemen sementara.

Romelu Lukaku dan Khvicha Kvaratskhelia menjadi pembeda dalam pertandingan di San Siro itu. Mereka mencetak gol untuk memastikan kemenangan Napoli.

Kini, Napoli memiliki 25 poin. Mereka unggul tujuh angka dari juara bertahan Inter Milan, yang akan mengunjungi Empoli pada Rabu malam. Milan berada di peringkat delapan dengan 14 poin.

Ini merupakan kemenangan kelima Napoli secara beruntun di liga. Tim asuhan Antonio Conte tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan sejak menderita satu-satunya kekalahan mereka di musim ini pada laga pembuka di markas Hellas Verona.

Milan menjalani pertandingan ini dengan kondisi yang lebih segar. Pertandingan mereka di Bologna pada hari Sabtu ditunda karena masalah keamanan akibat banjir. Namun, Napoli yang bisa mengawali pertandingan dengan baik.

Tim tamu membuat terobosan di awal pertandingan setelah sebuah umpan dari Andre Anguissa menemukan Lukaku di antara dua pemain bertahan. Lukaku dengan mudah melewati Strahinja Pavlovic lalu membawa bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan mendatar ke pojok bawah gawang.

Milan berjuang keras untuk menyamakan kedudukan. Dalam waktu lima menit, mereka memiliki tiga peluang. Tendangan Yunus Musah dan Emerson Royal melebar, sedangkan tembakan jarak jauh Samuel Chukwueze dibendung kiper Alex Meret.

Ketika terus berusaha membalas, Milan mendapati diri mereka kembali kebobolan saat turun minum. Kvaratskhelia memotong dari sisi kiri dan menemukan ruang sebelum melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang melengkung indah dan melewati Mike Maignan.

MIlan sempat menjebol gawang Napoli di babak kedua. Namun, gol sundulan Alvaro Morata dianulir karena offside.

Babak kedua menghadirkan lebih sedikit peluang. Napoli mampu mengendalikan keunggulan mereka dan Milan tidak mampu memanfaatkan peluang yang datang.

Setelah kebobolan tiga gol pada pertandingan pertama, Napoli hanya kemasukan dua gol. Meskipun mereka kesulitan akhir-akhir ini, berjuang keras untuk meraih kemenangan 1-0 atas Empoli dan Lecce, tim asuhan Conte berhasil menyelesaikan tugas mereka dan mengatur kecepatan di Serie A.

Dala laga lain, Bologna menang 2-0 di markas Cagliari. Sedangkan Lece mengalahkan Verona 1-0.

Jadwal Liga Italia akan kembali hadir Rabu malam, 30 Oktober 2024. Dua laga menarik yang akan berlangsung adalah Empoli vs Inter dan Juventus vs Parma.

Liga Italia Pekan Kesepuluh

(Live Vidio)

Rabu, 30 Oktober 2024

Cagliari vs Bologna 0-2

Lecce vs Hellas Verona 1-0

AC Milan vs Napoli 0-2.

Kamis, 31 Oktober 2024

00:30 Empoli vs Inter

00:30 Venezia vs Udinese

02:45 Atalanta vs Monza

02:45 Juventus vs Parma.

Jumat, 1 November 2024

00:30 Genoa vs Fiorentina

02:45 Como vs Lazio

02:45 AS Roma vs Torino.

Klasemen Liga Italia

