Jadwal Tottenham Hotspur vs Manchester City di Carabao Cup Malam Ini: Son Heung-min Dipastikan Absen

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada Kamis dinihari, 31 Oktober 2024, antara lain akan menampilkan laga besar Tottenham Hotspur vs Manchester City. Kedua tim akan bersaing untuk berebut tiket ke babak perempat final.

Pelatih Tottenham Hotspur Angelos "Ange" Postecoglu memastikan kapten timnya Son Heung-min absen pada laga babak keempat ini.

"Kondisi Sonny (panggilan Son-red) sebenarnya hampir bugar, tetapi kami menargetkannya untuk tampil pada akhir pekan ini. Kami yakin dia akan baik-baik saja," ujar Ange, dikutip dari laman web Tottenham Hotspur di Jakarta, Selasa.

Son Heung-min sendiri hanya bermain satu kali pada enam laga terkini Tottenham Hotspur di semua kompetisi karena mengalami cedera otot paha.

Terakhir kali dia berlaga untuk Tottenham adalah saat melawan West Ham United di Liga Inggris, Sabtu, 19 Oktober, di mana Son melesakkan satu gol untuk membantu timnya menang dengan skor 4-1.

Ange menginginkan Son untuk tampil menghadapi Aston Villa pada pertandingan pekan kesepuluh Liga Inggris, Minggu, 3 November.

Tottenham membutuhkan Son demi mempertajam lini serang. Mereka pun mengincar posisi papan atas Liga Inggris 2024-2025.

Saat ini, Tottenham Hotspur berada di posisi kedelapan klasemen sementara Liga Inggris dengan 13 poin dari sembilan pertandingan.

Namun, Aston Villa bukanlah tim yang lemah lantaran mereka kini bertengger di peringkat keempat klasemen liga dengan 18 poin dari sembilan laga.

Meski beberapa kali harus absen karena cedera, kiprah Son di Tottenham Hotspur pada musim ini tergolong tajam.

Dari total enam penampilannya di Liga Inggris 2024-2025, Son melesakkan tiga gol dan membuat dua assist.

Sejak bergabung tahun 2015, Son tergolong pemain yang sangat subur di Tottenham Hotspur di mana sejauh ini dia sudah membuat 165 gol di semua kompetisi.

Kontribusi tersebut membuat pemain asal Korea Selatan itu menjadi pemain tersubur kelima Tottenham Hotspur sepanjang sejarah. Jumlah tersebut tentu saja masih dapat bertambah karena dirinya masih aktif bermain di klub berjuluk "The Lilywhites" itu.

Piala Liga Inggris atau Carabao Cup

(Babak keempat, live Vidio)

Rabu, 30 Oktober 2024

Southampton vs Stoke City 3-2

Brentford vs Sheffield Wednesday 1-1 (penalti 5-4).

Kamis, 31 Oktober 2024

02:30 Brighton vs Liverpool FC

02:45 Newcastle United vs Chelsea

02:45 Manchester United vs Leicester City

02:45 Preston North End vs Arsenal

02:45 Aston Villa vs Crystal Palace

03:15 Tottenham Hotspur vs Manchester City.

