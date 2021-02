Arsenal Bidik Penyerang Newcastle  

TEMPO.CO, London - Performa buruk Arsenal hingga pekan ke-15 Liga Primer Inggris memaksa klub harus melakukan perubahan secepatnya. Salah satu upaya mereka adalah mendatangkan pemain depan Newcastle United, Demba Ba, pada bursa transfer Januari mendatang.

Seperti dilansir The Sun, manajer Arsene Wenger mau menyanggupi klausul buy-out 7,5 juta pound sterling (Rp 115 miliar) penyerang asal Senegal itu. Selain itu, The Gunners siap menawarkan gaji sebesar 60 ribu pound sterling per pekan. Bahkan gaji Ba bisa meningkat sesuai kontribusinya.

Hal ini agak mengejutkan karena Arsenal dikenal sangat irit ketika melakukan transfer. Namun kebijakan tersebut bakal dikesampingkan mengingat posisi mereka di klasemen terlempar dari empat besar. Kekalahan 2-0 dari Swansea City pada akhir pekan lalu membuat posisi Arsenal merosot ke peringkat 10.

Arsenal tampaknya belum bisa menemukan pengganti Robin van Persie yang hijrah pada Agustus lalu. Olivier Giroud, yang diprediksi jadi sumber gol, justru tampil kurang memuaskan. Pemain asal Prancis itu baru membukukan tiga gol di Liga Primer Inggris.

Ba sendiri dikabarkan telah menolak perpanjangan kontrak dari manajemen The Magpies--julukan Newcastle. Padahal masa kerja pemain berusia 27 tahun itu di Newcastle akan berakhir setahun lagi. Situasi ini bakal dimanfaatkan Wenger untuk memboyong Ba ke Emirates Stadium.

THE SUN

