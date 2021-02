Rodgers Tantang Suarez Pecahkan Rekor Gol  

TEMPO.CO, Liverpool - Manajer Liverpool, Brendan Rodgers, menantang anak asuhannya, Luis Suarez, untuk memecahkan rekor gol di Liga Primer Inggris. Saat ini, penyerang asal Uruguay itu sedang dalam performa terbaiknya. Suarez kembali tampil gemilang dengan membuat dua gol saat The Reds mengalahkan Cardiff City 3-1.

Rodgers percaya Suarez bisa melewati rekor 34 gol yang dipegang oleh Andrew Cole pada musim 1993/1994 dan Alan Shearer pada musim 1994/1995. "Anda bisa menempatkan dia ke dalam golongan pemain kelas dunia," ujarnya.

"Dia seakan bisa mencetak hat-trick dalam setiap pertandingan," kata Rodgers. "Dia bisa melakukannya karena dia memiliki kualitas untuk membuat gol. Dia pasti terdorong untuk melewati catatan rekor."

Keyakinan Rodgers kepada Suarez karena pemain berusia 26 tahun itu telah jauh berubah dari sebelumnya. Bekas pemain Ajax Amsterdam itu, kata Rodgers, kini lebih dewasa, bahagia, percaya diri, dan tenang dalam bermain. "Anda melihat seorang pria yang berbeda sekarang," katanya.

Sejauh musim ini, Suarez telah membuat 19 gol dari 12 penampilannya di Liga Primer. Rodgers pecaya dengan kualitas yang dimilikinya, Suarez mampu membuat 16 gol lagi untuk melewati rekor milik Cole dan Shearer. Sebab, musim ini masih menyisakan 21 pertandingan lagi.

